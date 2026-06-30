Alcatel Lucent Teletaş, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla pay sahipliği yapısında grup içi bir değişiklik planlandığını duyurdu.

Açıklamaya göre, Nokia Grubu şirketlerinden Nokia Participations, Teletaş'ta sahip olduğu ve şirket sermayesinin yüzde 65'ini temsil eden hisselerini, yine Nokia Grubu'nun yüzde 100 iştiraki olan Nokia Solutions and Networks Oy (NSN Oy)'ye 43 milyon avro bedelle devretmeyi planlıyor.

Söz konusu işlem tamamlandığında Nokia Participations'ın Teletaş'taki payı yüzde 65'ten sıfıra inerken, NSN Oy aynı oranda, yani yüzde 65 paya sahip olacak.

Ancak yatırımcılar açısından en önemli nokta, bu işlemin Nokia Grubu içinde gerçekleştirilen bir hisse devri olması. Her iki şirket de Nokia Corporation'ın yüzde 100 bağlı ortaklığı olduğu için, Teletaş'ın nihai sahibi değişmeyecek.

Bu nedenle şirketin yönetiminde, faaliyetlerinde veya kontrol yapısında herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Yapılan işlem, yalnızca Nokia Grubu'nun kendi içindeki kurumsal yapılanmasına ilişkin teknik bir hisse devri niteliği taşıyor.

Şirket, devir sonrasında Nokia Corporation'ın Alcatel Lucent Teletaş üzerindeki nihai pay sahipliği ve yönetim kontrolünün aynen devam edeceğini vurguladı.