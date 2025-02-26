Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında alınan kararlar şu şekilde:

ICU Girişim (#ICUGS.E): 26 Şubat 2025 seans açılışından itibaren 25 Mart 2025 seans kapanışına kadar açığa satış ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

26 Şubat 2025 seans açılışından itibaren 25 Mart 2025 seans kapanışına kadar açığa satış ve kredili işlemlere konu edilemeyecek. Trend GYO (#TDGYO.E): Aynı tarihler arasında tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecek.

Aynı tarihler arasında tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecek. Dagi Yatırım Holding (#DAGHL.E): Emir paketi tedbiri uygulanacak. Bu kapsamda, piyasa emri ve piyasadan limite emir girişleri kısıtlanacak, emir iptali, emir miktar azaltımı ve fiyat kötüleştirmesi yasaklanacak, ayrıca emir toplama bilgi yayını sınırlandırılacak.

Alınan bu tedbirlerin, piyasa düzeninin korunması ve aşırı dalgalanmaların önüne geçilmesi amacıyla uygulandığı belirtildi.