Yönetim Kurullarında Kadın Üye Olan/Olmayan BIST Şirketleri

2024 yılında 562 şirketin 191’inin yönetim kurullarının tamamı erkeklerden oluştu. Bu sayı tüm şirketlerin %34’üne karşılık gelmekte. 2023 yılında yönetim kurularının tamamı erkek olan şirketlerin sayısı 179 iken, tüm şirketlerin %34,6’sına karşılık gelmekteydi.

2024’te yönetim kurullarında en az bir kadın üyesi olan şirketlerin (371 şirket) oranı %65,4’ten %66’ya yükseldi.

BIST Yönetim Kurullarında Kadınlar

2024 yılında BIST yönetim kurullarına seçilen 702 kadın üyeden 253’ü (%36) icracı olmayan, ancak bağımsız olmayan üye, 311’i (%44) bağımsız yönetim kurulu üyesi ve 138’i (%20) icracı üye oldu.

Yönetim Kurullarındaki Kadın Üye ve Bağımsız Üyeler Arasında Kadın Üye Oranı

2024 yılında bağımsız yönetim kurulu üyesi kadın sayısı 253’ten 311’e yükseldi.

Yönetim kurullarındaki toplam üyeler arasında kadın üye oranında artış gözlemlenirken (%18,7), bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasında kadın üye oranı da artış gösterdi. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasındaki kadınların oranı toplamdaki kadın üye oranını geçerek %22,1’den %24,4’e yükseldi.

Kadınlar ve Cam Tavan

2024’te 702 kadının 209’u (%29,8) hâkim ortak olan ailelerin üyeleri arasından seçildi. Cam tavanı kırarak yönetim kurullarına seçilen 493 kadın (bağımsız ve profesyonel üyeler) BIST şirketleri yönetim kurulu üyeliklerinin (toplam YK üye sayısı: 3745) %13,2’sini oluşturdu.

2024 Bağımsız Üye 311 Profesyonel üye 182 İcracı Olan 50 İcracı Olmayan 132 Aile/ Hissedar üye 209 İcracı Olan 88 İcracı Olmayan 121 Toplam 702

Yönetim Kurulu Komitelerinde Cinsiyet Dağılımı

2024 yılında BIST şirketleri Denetim Komitelerinde 262’si kadın olmak üzere 1090 üye görevlendirildi. Kurumsal Yönetim Komitelerinde ise 305’i kadın olan 1200 üye görevlendirildi.

YÖNETİM KURULU KOMİTESİ ÜYELİĞİ CİNSİYETLERE GÖRE ÜYE SAYISI CİNSİYETLERE GÖRE ÜYE ORANI Denetim Komitesi Kadın Üyeleri 262 %24 Denetim Komitesi Erkek Üyeleri 828 %76 Kurumsal Yönetim Komitesi Kadın Üyeleri 305 %25,4 Kurumsal Yönetim Komitesi Erkek Üyeleri 895 %74,6

BIST 100

BIST-100 Endeksi’nde BIST’de işlem gören işlem hacmi en yüksek şirketler yer almaktadır. 2023 yılında BIST 100’de yönetim kurulundaki kadın oranı %17,3 iken 2024 yılında bu oran %19,7’ye yükseldi. Bağımsızlar arasında kadın yönetim kurulu üyesi oranı ise 2023 yılında %25,9 iken 2024’te %28,8’e yükseldi. BIST 100’de yönetim kurullarının tamamı erkeklerden oluşan şirket sayısı 2023’te 22 iken 2024’te 24’e yükseldi.

Halka Arzlar

2024'te yeni halka arz edilen şirketlerin yönetim kurullarında kadın oranı %15,3 ile 2023'e kıyasla (%13,5) artış gösterdi. Ancak her iki yılda da şirketlerin yaklaşık %50'si tamamı erkeklerden oluşan yönetim kurullarıyla yönetildi. (2023 yılında halka arz edilen 45 şirketin 21’i 2024 yılında ise 46 şirketin 21’i)

SONUÇ:

● 2024 yılında BIST Yönetim Kurullarında yer alan kadınların oranında düşük de olsa bir ilerleme kaydedildi. (%17,9%’dan %18,7’ye yükseldi)

● Tüm BIST şirketleri içinde 191 şirket, BIST-100 içinde 24 şirket hala tamamı erkeklerden oluşan kurullar tarafından yönetiliyor.

● Tüm BIST şirketleri içerisinde yönetim kurulu başkanı kadın olan şirket sayısı 45’ten 50’ye yükselirken, yönetim kurulunda yer alan kadın CEO sayısı 23’ten 25’e yükseldi.

● SPK’nın önerdiği minimum kadın üye oranı olan %25’i yakalayan şirket sayısı 154’ten 183’e yükselse de tüm şirketlerin sadece %32,6’sını oluşturdu.

● En az 3 kadın üyesi olan 95 şirket tüm şirketlerin sadece %16,9’unu oluşturdu. 467 (562-95) şirket henüz karar mekanizmalarında etkin toplumsal cinsiyet çeşitliliğini sağlayabilmiş değil.

Dönüm noktası değerlere ulaşmak için kadınların seçilmesi gereken yönetim kurulu üyeliği sayısı:

● BIST-100 şirketlerin tamamında en az 1 kadın üye olması için 24 yeni kadın üye*

● Tüm BIST şirketlerinde en az 1 kadın üye olması için 191 yeni kadın üye*

* Kadın YK üyesi olmayan şirketlere en az bir kadın üye atanması halinde