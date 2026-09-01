Altıeylül Belediyesi sporcusu ve milli sporcu Ömer Pullu, Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Büyük Erkekler Atletik Fizik 1,79 kategorisinde zirveye çıkan Pullu, kazandığı kupa ve altın madalyayla birlikte Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli'yi makamında ziyaret etti. Başkan Şehirli, başarılı sporcuyu tebrik ederek İspanya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda başarılar diledi. Altıeylül Belediyesi sporcusu ve milli sporcu Ömer Pullu, 26-29 Ağustos 2026 tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası, Milli Takım Seçmesi ve Dünya Şampiyonası Seçmesi'nde önemli bir başarıya imza attı. Büyük Erkekler Atletik Fizik 1,79 kategorisinde mücadele eden Pullu, güçlü rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu. Kazandığı kupa ve altın madalyayla Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli'yi makamında ziyaret eden başarılı sporcu, elde ettiği şampiyonluğu Altıeylül'e ve Balıkesir'e armağan etti.

Karateden vücut geliştirme şampiyonluğuna

Spor hayatına küçük yaşlarda başlayan Ömer Pullu, 6 yaşından 16 yaşına kadar karate sporuyla ilgilendi. 16 yaşında vücut geliştirme sporuyla tanışan Pullu, yaklaşık 11 yıldır bu branşta çalışmalarını sürdürüyor. 2019, 2021, 2024 ve 2025 yıllarında çeşitli yarışmalarda mücadele eden milli sporcu, 2024 yılında Türkiye 7'ncisi, 2025 yılında ise Türkiye 2'ncisi olmayı başardı. Pullu, uzun ve zorlu hazırlık sürecinin ardından bu yıl Türkiye Şampiyonluğu hedefiyle çalışmalarına başladı. 3 Ocak 2026 itibarıyla Ağustos ayında düzenlenecek Türkiye Şampiyonası, Milli Takım Seçmesi ve Dünya Şampiyonası seçmelerine hazırlanmaya karar veren Pullu, aylar süren yoğun çalışmalarının karşılığını Türkiye Şampiyonluğu ile aldı.

Altıeylül'e verdiği sözü tuttu

Şampiyona hazırlıkları sürecinde Başkan Hakan Şehirli'nin desteğini yanında hisseden Ömer Pullu, şubat ayında kameralar karşısında Altıeylül'ü en iyi şekilde temsil edeceğine dair söz vermişti. Tek hedefinin şampiyonluk olduğunu belirleyen Pullu, verdiği sözü tutarak Türkiye Şampiyonu oldu ve altın madalyayı Altıeylül'e getirdi. Başarısının ardından konuşan Pullu, 'Bu süreç gerçekten çok zorluydu. Daha önce dört kez bu hazırlık süreçlerini yaşamıştım ancak bu kez hedefim çok netti. Şampiyon olmak istiyordum ve bunun için elimden gelenin fazlasını yaptım. Altıeylül'ümüze verdiğim sözü tutmanın gururunu yaşıyorum. Türkiye Şampiyonu olarak altın madalyayı şehrimize getirdim' dedi.

Başkan Şehirli: 'Ömer, Altıeylül'ün gururu oldu'

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, makamında ağırladığı Türkiye Şampiyonu Ömer Pullu'yu elde ettiği büyük başarı dolayısıyla tebrik etti. Başkan Şehirli, genç sporculara ve sporun her branşına destek vermeye devam edeceklerini belirterek, 'Ömer kardeşimiz, azmi, disiplini ve kararlılığıyla çok önemli bir başarıya imza attı. Aylar süren yoğun ve zorlu bir hazırlık sürecinin ardından Türkiye Şampiyonu olarak hepimizi gururlandırdı. Kendisi şubat ayında Altıeylül'ümüze bir söz vermişti ve bugün o sözünü tutarak altın madalyasıyla karşımızda. Ömer, sadece bir kupa ve madalya kazanmadı; inancın, çalışmanın ve vazgeçmemenin neleri başarabileceğini de gösterdi' ifadelerini kullandı. Başkan Şehirli, Pullu'nun Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi ve Balıkesir'i temsil edeceğini belirterek, 'Şimdi önümüzde çok daha büyük ve heyecan verici bir hedef var. Ömer kardeşimiz İspanya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek. Bizler her zaman olduğu gibi yanında olmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki ülkemizi ve Altıeylül'ümüzü en güzel şekilde temsil ederek yeni başarılarla şehrimize dönecek. Kendisine gönülden başarılar diliyorum. Altıeylül'ün gururu Ömer Pullu ile gurur duyuyoruz' dedi.

Hedef şimdi dünya şampiyonluğu

Türkiye Şampiyonluğu ile birlikte önemli bir başarıya daha imza atan Ömer Pullu, 29 Ekim - 2 Kasım tarihleri arasında İspanya'da düzenlenecek Vücut Geliştirme ve Fitness Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Yeni hedefinin Dünya Şampiyonası olduğunu belirten Pullu, 'Türkiye Şampiyonluğu benim için çok önemli bir dönüm noktası oldu ancak yolumuz burada bitmiyor. Şimdi hedefimiz İspanya'da ülkemizi ve şehrimizi en iyi şekilde temsil etmek. Orada da elimden gelenin fazlasını yaparak en iyi sonuçla Türkiye'ye ve Altıeylül'e dönmek istiyorum. Daha yolun başındayız' diye konuştu. Pullu, elde ettiği başarıda kendisine destek veren Başkan Hakan Şehirli'ye, başkan yardımcıları Ertan Kayatepe ve Tufan Kaplan'a, ALTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı İlker İslimiye'e, ailesine, sevgilisine ve antrenörü Muratcan Yanaröz'e teşekkür etti.