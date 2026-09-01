Denizli Sanayi Odasında (DSO) 2026-2030 döneminde görev yapacak Oda organlarının belirleneceği seçim süreci başlıyor. Seçimlerin ilk aşaması olan Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliği seçimleri, 1 Ekim 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek. DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, seçimlerin Oda camiasına ve Denizli sanayisine hayırlı olmasını dileyerek tüm üyeleri sandığa davet etti.

Denizli sanayisinin farklı sektörlerini temsil eden DSO üyeleri, Odanın 2026-2030 döneminde görev yapacak organlarını belirlemek üzere 1 Ekim'de sandık başına gidecek. Seçimlerin ilk aşaması olan Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliği seçimleri, 1 Ekim 2026 Perşembe günü 09:00-17:00 saatleri arasında DSO Hizmet Binasında gerçekleştirilecek. Seçim takviminin devamında ise Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri ile diğer Oda organları belirlenecek.

Seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Denizli Sanayi Odası seçimlerinin Denizli sanayisinin önümüzdeki dört yıllık dönemine yön verecek önemli bir süreç olduğunu belirtti.

'Meslek komitelerimiz ve Meclisimiz ortak aklimizin temelidir'

Meslek Komiteleri ile Meclisin, sektörlerin Oda yönetimine ve çalışmalarına doğrudan katılımını sağlayan temel organlar olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, 'Denizli Sanayi Odası olarak dört yıllık bir çalışma dönemini geride bırakırken yeni bir seçim sürecine giriyoruz. 1 Ekim'de üyelerimiz, Meslek Komitelerimizi ve Meclisimizi belirlemek üzere sandık başına gidecek. Denizli sanayisinin farklı sektörlerinin sesini Odamıza taşıyan bu yapıların güçlü bir katılımla şekillenmesini son derece önemsiyoruz.' dedi.

Denizli Sanayi Odasının en büyük gücünün üyelerinden ve sanayinin ortak aklından geldiğini ifade eden Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Meslek Komitelerimiz ve Meclisimiz; sektörlerimizin talep, beklenti ve önerilerinin Odamızın çalışmalarına yansıdığı en temel yapılardır. Seçimlerimizi yalnızca Oda organlarının belirlendiği bir süreç olarak değil, üyelerimizin Odamızın geleceğine doğrudan katkı sunduğu önemli bir katılım zemini olarak görüyoruz.'

Kasapoğlu'ndan üyelere katilim çağrısı

Geride kalan dönemde Denizli sanayisinin ihtiyaçlarını merkeze alan bir çalışma anlayışı ortaya koyduklarını vurgulayan Kasapoğlu, 'Sanayicimizin bugün hangi şartlarda üretim yaptığını, hangi sorunlarla mücadele ettiğini çok iyi biliyoruz. Önümüzde rekabet ortamının daha da belirleyici olacağı bir dönem var. Denizli sanayisinin bu döneme güçlü hazırlanması gerekiyor. Bizim de bu şehir ve sanayimiz için yapacak daha çok işimiz var. Üretimde verimlilikten dijital ve yeşil dönüşüme, nitelikli insan kaynağından ihracata, yeni yatırım alanlarından sanayicimizin finansmana ve destek mekanizmalarına erişimine kadar birçok başlıkta Oda olarak çalışmalarımızı güçlendirerek sürdüreceğiz.' diye konuştu.

Tüm üyeleri demokratik haklarını kullanmaya davet eden Kasapoğlu, 'Üyelerimizin seçim sürecine göstereceği ilgi ve sağlayacağı katılım, Odamızın temsil gücünü daha da artıracaktır. Tüm üyelerimizi 1 Ekim'de sandık başına gitmeye ve Odamızın geleceğine katkı sunmaya davet ediyorum. Seçimlerin Denizli Sanayi Odamıza, üyelerimize ve şehrimizin sanayisine hayırlı olmasını diliyorum. Sürecin Odamızın kurumsal kültürüne ve Denizli sanayicisinin birliktelik anlayışına yakışır biçimde gerçekleşeceğine yürekten inanıyorum.' ifadelerini kullandı.