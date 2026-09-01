Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediyeye yönelik yürütülen soruşturmada, bazı çöp toplama araçlarının fiilen çalışmadığı günlerde çalışmış gibi kayıtlara geçirildiği tespit edildi. Bu yöntemle yüklenici firmaya toplam 34 milyon 288 bin 376 TL tutarında fazla ve yersiz ödeme yapıldığı değerlendirildi.

Soruşturma kapsamında aralarında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın yanı sıra belediye yöneticileri, personel ve ilgili şirket yetkililerinin de bulunduğu 23 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Halihazırda tutuklu bulunan Tanju Özcan dışında kalan 22 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı. Kararın ardından Bolu merkezli olmak üzere 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında jandarma ekiplerinin Bolu Belediye Başkanlığı binasında arama yaptığı öğrenildi. Soruşturmanın, belediyeye ait çöp toplama hizmetleri kapsamında gerçekleştirilen araç ve ödeme kayıtları üzerinden sürdürüldüğü bildirildi.

Gözaltı işlemleri ve belediye binasındaki aramanın devam ettiği öğrenildi.