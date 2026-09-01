Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, 'İlkadım'ı hep birlikte daha yaşanabilir ve modern bir kent haline getireceğiz' dedi.

İlkadım Belediye Meclisi Eylül Ayı Açılış Meclisi Toplantısı, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz başkanlığında gerçekleştirildi. İlkadım Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, meclis gündem maddeleri görüşülerek ilgili komisyonlara havale edildi.

KKTC'deki yolcu gemisi kazasından dolayı üzüntülerini dile getiren Başkan İhsan Kurnaz, 'Geçtiğimiz günlerde Yavru Vatan Kıbrıs'ta üzücü bir olay meydana geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti(KKTC) açıklarında bir yolcu gemisinin alabora olması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti. 20 kişiyi de arama çalışmalarını devam ediyor. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralılara da acil şifalar dileklerimiz iletirken, kayıp vatandaşların da bir an önce bulunmasını temenni ediyorum. İlkadım için hemşehrilerimiz için çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz. Tüm meclis üyelerimiz de bu noktada ellerini taşın altına koyuyorlar. Daha konforlu, daha estetik, daha güvenilir, daha modern ve daha kullanışlı bir İlkadım için elimizden gelen tüm gayret ve çabayı gösteriyoruz. İlkadım'ı hep birlikte daha yaşanabilir ve modern bir kent haline getireceğiz' diye konuştu.