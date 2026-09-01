Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bişkek'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile samimi bir gayriresmi görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızıstan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi marjında liderlerle bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile gayriresmi görüşme gerçekleştirdi. Üç liderin görüşmesinin samimi bir havada geçtiği objektiflere yansıdı.