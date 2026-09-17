İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, parlamento seçiminde merkez sol muhalefetin 176 sandalye ile çoğunluğu elde etmesinin ardından istifa ettiğini açıkladı.

İsveç'te pazar günü yapılan parlamento seçiminde merkez sol muhalefetin 176 sandalye ile çoğunluğu elde ederken, iktidardaki sağ blok 173 sandalye kazandı. Sağ bloğun lideri Başbakan Ulf Kristersson, seçimin ardından yeni hükümetin kurulmasına yönelik sürecin başlayabilmesi için görevinden ayrılma talebinde bulundu. Kristersson yaptığı yazılı açıklamada, 'Bir başbakanın güvenoyu alabilmesi ve yeni bir hükümetin kendi devlet bütçesine destek alabilmesi için artık parlamento partilerinin yapıcı ve açık bir tutum sergilemesi gerekecektir. Bu açmazların etrafından dolaşmak ve istikrarlı ile icraatçı bir hükümetin şartlarını oluşturmak için tüm partilerle görüşmelerin yürütülmesi gerekecektir. Şimdi yeni bir hükümet kurma yolundaki sonraki adımlara öncülük edecek olan kişi Meclis Başkanı'dır. Bu sürecin derhal başlayabilmesi için başbakanlık görevimden affımı talep ediyorum' ifadelerini kullandı.