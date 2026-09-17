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Goller: Safa Kınalı (dk. 1), Ahmet Emin Aksakal (dk. 4), Mehmet Bavver Özbahçeci (dk. 6), Mert Erol (dk. 30), Mikail Olgun (dk. 33), Muhammet Karahan (dk. 35 ve 39), Yunus Emre Kobya (dk. 51), Muhammed Öztürk (dk. 11), Hasan Çelik (dk. 84) (Amasyasppor FK)

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. turunda Amasyaspor FK sahasında karşılaştığı Çankırıgücü'nü 10-0'lık skorla mağlup etti.

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