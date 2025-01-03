Borsa İstanbul'da düzenlenen törende, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Armada Gıda’nın sektördeki güçlü geçmişine ve ihracat başarılarına dikkat çekti. Ergun, şirketin ülke ekonomisine katkı sağladığını ve halka arzın ardından finansal yapısını güçlendireceğini belirtti. Ayrıca, Armada Gıda’ya Borsa İstanbul ailesine hoş geldin diyerek halka arzın sermaye piyasalarına hayırlı olmasını temenni etti.

Armada Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Kalıpçı Sönmez, şirketin 1993 yılında aile şirketi olarak kurulduğunu ve şu anda global bir oyuncu haline geldiklerini vurguladı. Mersin'deki 3 fabrikada yıllık 725.000 ton ürün işleme kapasitesine sahip olan Armada Gıda, Almanya, Fransa, Tunus ve Mısır gibi birçok ülkede ihracat yapıyor ve yıllık gelirlerinin %70’ini global pazarlardan elde ediyor.

Sönmez, şirketin hedeflerinin büyümek ve Armada Gıda’yı global bir oyun kurucu yapmak olduğunu belirterek, 2025 sonunda tamamlanması planlanan yeni üretim kampüsü ile üretim kapasitelerini iki katına çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Ayrıca, Kazakistan'da kurulacak bakliyat işleme tesisi ile bölgesel bir oyuncu olmayı amaçladıklarını ifade etti.

Armada Gıda, yatırımlarını artırarak sürdürülebilir büyümesini devam ettirmeyi ve yeni ortaklarıyla daha da güçlenmeyi planlıyor. Halka arz süreci ve gelecekteki yatırımlarına dair umut dolu mesajlar veren şirket, yüzbinlerce yeni ortağından aldığı güçle büyümeye devam edeceğini duyurdu.

Armada Gıda'nın başarılı halka arzı ve güçlü vizyonu, sektördeki büyüme hedeflerini ve ülke ekonomisine olan katkısını pekiştirecek.