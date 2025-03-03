Bu güçlü yükselişin arkasında, enflasyon rakamlarının beklentilerin altında kalarak yüzde 40'ın altına düşmesi yer alıyor. Bu durum, piyasada faiz indirimi beklentilerini artırarak banka hisselerindeki yükselişi tetikledi. Uzmanlar, faizlerin düşmesiyle birlikte borsaya olan ilginin artacağına ve banka hisselerinin yükseliş trendinin devam edeceğine dikkat çekiyor.

Bankacılık endeksindeki bu etkileyici performans, BIST 100 endeksine de olumlu yansıdı. BIST 100, bankacılık hisselerinin desteğiyle yüzde 1,78 yükselerek 9.830 puan seviyesine tırmandı. Piyasada şimdiden bankacılık hisseleri, özellikle Akbank (#AKBNK), Yapı ve Kredi Bankası (#YKBNK), İş Bankası (C) (#ISCTR) ve Garanti Bankası (#GARAN) gibi büyük isimlerle güçlü bir artış gösterdi.

Piyasa uzmanları, bankacılık sektöründeki pozitif seyir devam ederse, Borsa İstanbul'un yeni zirveleri test etme potansiyeline sahip olduğunun altını çiziyor. Yatırımcılar, faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesiyle birlikte, bankacılık hisselerinde oluşan bu yükselişin sürdürülebilir olmasını bekliyor.