Savunma ve Otomotiv Sektörlerinde Büyük Anlaşmalar

ASELSAN, 52,7 milyon dolarlık yeni bir ihracat sözleşmesine imza attığını duyurdu. Öte yandan Anadolu Isuzu (ASUZU), Özbekistan’daki JV SamAuto’ya %75,2 oranında ortak olmak için teklif sunduğunu açıkladı. Bu gelişmeler, savunma ve otomotiv sektörlerindeki büyüme potansiyelini gözler önüne serdi.

Gayrimenkul ve Finans Alanında Dikkat Çeken Hamleler

Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (AVGYO), Samsun Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin mevcut kiracısı Avrasya Terminal’in kira sözleşmesini 3 milyon TL bedelle bir yıl daha uzattı. Bunun yanı sıra, şirket paylarına 2 Mayıs’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.

AZTEK, 6 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı için SPK’ya başvurdu. Çimsa (CIMSA) ise kayıtlı sermaye tavanını 350 milyon TL’den 10 milyar TL’ye çıkarmak için Genel Kurul onayını aldı.

Teknoloji ve Sanayi Yatırımları Güçleniyor

Mia Teknoloji (MIATK), bağlı ortaklığı Tripy Mobility’nin Birleşik Krallık’ta CoMoUK akreditasyonu aldığını duyurdu. Cam sektörünün önemli aktörlerinden Şişecam (CGCAM), 129,1 milyon TL’lik yeni bir sipariş aldığını ve KLYPV’den bifacial panel camı için ön sipariş aldığını açıkladı.

Büyüme Planlarını Güçlendiren Sermaye Artışları

BMS Tel (BMSTL), kayıtlı sermaye tavanını 200 milyon TL’den 1 milyar TL’ye çıkarmayı Genel Kurul’da onaylarken, Dagi (DAGI) de benzer bir hamleyle 600 milyon TL’den 2 milyar TL’ye yükseltmek için SPK’ya başvurdu.

Sermaye artırım kararlarını revize eden şirketler arasında ise MR GYO (MRGYO) yer aldı. Şirket, %200 olarak planlanan bedelli sermaye artırım oranını %120’ye düşürdüğünü açıkladı.

ABD Pazarına Açılan Yeni Markalar

TRİLÇE (TRILC), Turkfleks markası ile ürettiği IV parenteral serumlarının ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) onay aldığını ve serbest satış için NDC kodlarının tahsis edildiğini duyurdu.

Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler

Bugün, DİTAŞ, Doğan Burda, RTA Laboratuvarları, Armada Gıda ve DESA’nın Genel Kurul toplantıları gerçekleştirilecek. Yatırımcılar, bu toplantılarda alınacak kararları yakından takip ediyor.