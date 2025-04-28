-
AHGAZ tarafından gerçekleştirilen geri alım programı kapsamında, 590.000 adet pay 21,60 - 22,12 TL fiyat aralığından geri alındı.
-
ALARK, 684.852 adet payı 97,50 - 99,95 TL fiyat aralığında portföyüne kattı.
-
AVGYO ise 198.473 adet payı 8,78 - 9,08 TL arasında değişen fiyatlarla geri aldı.
-
DCTTR paylarından 48.000 adedi, 36,80 - 37,04 TL aralığında geri alındı.
-
ENERY toplam 1.250.000 adet payı 4,21 - 4,26 TL arasında birim fiyatlarla geri çekti.
-
FRIGO, 40.000 adet payı 7,11 - 7,20 TL fiyat aralığında geri alım yoluyla portföyüne ekledi.
-
HATEK tarafında ise bireysel yatırımcı Ebubekir Ektiren, 23,24 - 23,50 TL fiyat aralığında 37.866 adet pay alarak şirket sermayesindeki payını %5,16'ya yükseltti.
-
HRKET de 900.000 adet payı 61,40 - 61,80 TL fiyat aralığından geri aldı.
-
INVES, 3.647 adet payı 224,90 - 225,00 TL bandında geri alım işlemiyle portföyüne kattı.
-
MERCN, 32.840 adet payı sabit 15,22 TL fiyattan geri aldı.
-
MACKO tarafından 50.000 adet pay, 34,88 TL fiyatla geri alındı.
-
OZGYO, 302.000 adet payı 5,25 TL'den geri alım yoluyla bünyesine kattı.
-
PCILT, 67.368 adet payı 12,81 TL fiyattan geri alarak hisse yapısını güçlendirdi.
-
PASEU cephesinde önemli hareketlilik yaşandı. Abdulkerim Fırat tarafından 55,00 TL fiyattan 44.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,53’e geriledi. Aynı gün Pardus Portföy ise 40.000.000 adet pay alarak şirketteki pay oranını %13,23'e yükseltti.
-
SASA, dev bir geri alım gerçekleştirerek 16.000.000 adet payı 4,07 - 4,19 TL aralığında portföyüne ekledi.
-
TATGD'de ise Memişoğlu Tarım, 11,31 - 11,60 TL fiyat aralığında 116.000 adet pay alımı gerçekleştirdi ve şirket sermayesindeki payını %51,68'e taşıdı.
Geri alımlar ve hisse hareketliliği, şirketlerin piyasa değerleri ve yatırımcı güveni açısından önemli sinyaller veriyor. Gelişmeleri yakından izlemeye devam edeceğiz.