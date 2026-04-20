Öne çıkan işlemler şöyle sıralandı:

AVPGY

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, 55,45 – 55,65 TL fiyat aralığından 20 bin adet pay alımı gerçekleştirdi. Bu işlemle birlikte Çetinsaya’nın şirket sermayesindeki payı %24,47’ye yükseldi.

ARZUM

Şirket hisselerinde birden fazla büyük satış işlemi gerçekleşti:

Ali Osman Kolbaşı, 2,90 – 3,00 TL aralığından 17,94 milyon adet hisse sattı. Pay oranı %6,53’e geriledi.

Zeynep Figen Peker de aynı miktarda satış yaparak payını %5,43’e düşürdü.

Rengin Yağan ise iki ayrı işlemde toplam 2,9 milyon adede yakın satış gerçekleştirdi. Böylece şirket sermayesindeki payı %3,43 seviyesine indi.

Arzum’da ne oldu? KAP’a yansıyan bilgilere göre şirket ortakları ve bazı büyük pay sahipleri peş peşe yüksek hacimli satışlar yaptı. Özellikle: Ali Osman Kolbaşı ve Zeynep Figen Peker’in 17,9 milyon adetlik büyük satışları

Rengin Yağan’ın farklı fiyatlardan yaptığı kademeli satışlar

Bu satışlarla birlikte bazı ortakların pay oranlarının belirgin şekilde düşmesi piyasada “hissede çıkış var mı?” sorusunu gündeme taşıdı. “Arzum satılıyor mu?” algısı nereden geliyor? Aslında doğrudan şirket satışı kesinleşmiş değil, ama piyasayı hareketlendiren iki önemli gelişme var: Şirketin %51’lik ana ortaklık yapısında satış veya stratejik ortaklık görüşmeleri yapılması

Potansiyel alıcılarla temasların başladığının açıklanması Bu da yatırımcı tarafında “ileride el değiştirme olabilir mi?” beklentisi yaratıyor.

ALVES

Bank of America Corporation, 3,75 – 3,87 TL fiyat aralığında yoğun işlem gerçekleştirdi. Kurumun hem alım hem satış tarafında aktif olduğu günde net pozisyonu değişerek şirket sermayesindeki payı %4,99’a geriledi.

ENKAI

Yönetim Kurulu Başkanı Agah Mehmet Tara, 102,80 – 104,50 TL aralığından 225 bin adet pay alımı yaptı. Bu işlemle birlikte şirketteki payı %0,29’a yükseldi.

KGYO

Yönetim Kurulu Başkanı Orhun Kartal, 10,52 TL fiyattan yaklaşık 9,98 milyon adet hisse satışı gerçekleştirdi. Bu işlem sonrası şirketteki pay oranı %61,63 seviyesine indi.

NATEN

Şirket, pay geri alım programının sonlandırıldığını duyurdu.

Borsa uzmanları, özellikle yönetim kurulu üyelerinin alım-satım hareketlerinin yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini, büyük ölçekli işlemlerin ise hisselerde kısa vadeli fiyatlamaları etkileyebileceğini belirtiyor.