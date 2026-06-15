Jeopolitik tansiyonun azalmasıyla birlikte yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesi, hisse senedi piyasalarında güçlü alımları beraberinde getirdi. BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününü yüzde 1,4 yükselişle tamamlarken, bankacılık endeksindeki yükseliş yüzde 6,4’e ulaştı.

BIST 100’de Yeni Destek 13.900

Analistler, uzun süredir takip edilen 13.660-13.900 puan bandının yukarı yönlü kırılmasının teknik açıdan önemli bir gelişme olduğuna dikkat çekiyor. Endekste artık 13.900 seviyesinin destek konumuna geçtiği belirtilirken, bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde ilk hedefin 14.200 puan olduğu ifade ediliyor.

14.200 seviyesinin aşılması durumunda ise 14.350 ve 14.500 puan seviyelerinin gündeme gelebileceği değerlendiriliyor. Uzmanlar, kısa vadeli yatırımcılar için mevcut seviyelerin alım fırsatı sunabileceğini belirtiyor.

SPK’dan Açığa Satış Kararı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul pay piyasalarında uygulanan açığa satış yasağının 26 Haziran 2026 seans sonuna kadar devam etmesine karar verdi. Kararın piyasalardaki istikrarı destekleyici bir unsur olarak öne çıktığı belirtiliyor.

Tahvil Faizlerinde Geri Çekilme Sürüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son faiz kararı sonrasında tahvil piyasasında başlayan iyimserlik devam ediyor. Gösterge tahvil faizi yüzde 42,77’ye, 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 33,81’e geriledi.

ABD-İran anlaşmasının küresel risk algısını iyileştirmesiyle birlikte tahvil piyasalarında alımların devam edebileceği belirtilirken, Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi de 229 puana kadar düştü.

Dolar/TL Yükseliş Eğilimini Koruyor

Küresel piyasalarda doların zayıflamasına rağmen Türk lirasının benzer para birimlerine göre daha sınırlı performans gösterdiği dikkat çekiyor. Dolar/TL kuru 46 seviyesinin üzerinde işlem görmeye devam ederken, 46,30 seviyesinin aşılması halinde 46,40 ve 46,50 seviyeleri yeni direnç noktaları olarak öne çıkıyor.

Euro Güç Kazanıyor

ABD-İran anlaşmasının ardından dolar endeksindeki gerileme, Euro/Dolar paritesini destekledi. Parite yeniden 1,16 seviyesinin üzerine çıkarken, 1,1650 ve 1,17 seviyeleri kısa vadeli hedefler arasında gösteriliyor.

Altında Yön Yeniden Yukarı

Son haftalarda sert satışlarla karşılaşan altın fiyatları, jeopolitik risklerin azalmasına rağmen toparlanma sinyalleri veriyor. Ons altın 4.300 dolar seviyesinin üzerine çıkarken, gram altın da 6.400 TL'nin üzerinde işlem görüyor.

Analistler, gram altında 6.300 TL seviyesinin önemli destek olduğunu belirtirken, yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde 6.500 ve 6.600 TL seviyelerinin hedeflenebileceğini ifade ediyor.

Gözler Fed Kararında

Piyasaların bu haftaki en önemli gündem maddesi ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı olacak. Piyasa beklentileri Fed'in politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bırakacağı yönünde şekillenirken, yatırımcılar karar metni ve Başkan Kevin Warsh'ın açıklamalarını yakından takip edecek.

Artan küresel iyimserlik, düşen petrol fiyatları ve jeopolitik risklerdeki azalma, haftanın ilk işlem gününde piyasalara pozitif bir başlangıç yapılmasını destekleyen temel unsurlar olarak öne çıkıyor.