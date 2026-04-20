Devlet televizyonu tarafından paylaşılan resmi olmayan sonuçlara göre, oyların yüzde 90’ından fazlası sayılırken koalisyon yaklaşık yüzde 45 oy oranına ulaştı. Bu sonuçla Radev’in partisi, 240 sandalyeli parlamentoda 135 milletvekilliği kazanarak tek başına iktidara yakın bir çoğunluk elde etti.

Başkent Sofya’daki parti merkezinde açıklama yapan Radev, sonucun sadece bir başlangıç olduğunu vurgulayarak, “Bu, umudun güvensizliğe karşı zaferidir. Ancak aynı zamanda büyük bir sorumluluktur” ifadelerini kullandı. Radev ayrıca ülkede yeniden seçimlere gidilmemesi için istikrarlı bir yönetim hedeflediklerini söyledi.

Seçim sonuçlarına göre Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) ve Değişime Devam-Demokratik Bulgaristan İttifakı (PP-DB) yüzde 12’şer oy alırken, Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) yüzde 6, Vızrajdane (Diriliş) Partisi ise yüzde 4 oyla parlamentoya girmeyi başardı.

Askeri kariyerinden sonra 2016 yılında siyasete giren Rumen Radev, aynı yıl cumhurbaşkanı seçilmiş, 2021’de ikinci dönemini kazanmıştı. Ocak 2026’da görevinden ayrılan Radev, son seçimle birlikte aktif siyasi liderliğini yeni bir aşamaya taşımış oldu.

AB politikalarına temkinli yaklaşımı ve Rusya ile diyaloğun sürdürülmesi gerektiğine yönelik açıklamalarıyla bilinen Radev, Ukrayna’ya askeri yardım konusunda da çekinceli tutumuyla gündeme gelmişti. Ayrıca 2025 yılında Bulgaristan’ın avroya geçişi için referandum çağrısında bulunarak dikkat çekmişti.