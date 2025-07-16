Finansal Raporlar Yolda

Çimento sektöründen AFYON ve CIMSA, 2025 yılının ilk yarısına ait finansal raporlarını sırasıyla 1 ve 5 Ağustos tarihlerinde kamuya açıklayacaklarını duyurdu. Telekom devi TTKOM da ikinci çeyrek sonuçlarını 13 Ağustos’ta yatırımcılarla paylaşacak.

İhraç ve Finansman Adımları

ALVES, azami 2 milyar TL tutarında kira sertifikası ihraç etme kararı alırken, BORLS 150 milyon TL tutarındaki finansman bonosunu piyasaya sundu. Aynı şekilde TERA da 170 milyon TL’lik bono ihraç etti.

Şirket Satışı ve Ortaklık Yapıları

DAGHL, %100 bağlı ortaklığı Eros Tekstil’i 156,12 milyon TL bedelle MNK Girişim Holding’e devretme kararı aldı. İşlem “önemli nitelikte” sayıldı ve ayrılma hakkı fiyatı 68,35 TL olarak belirlendi.

ESEN'in batarya alanındaki iştiraki Esenboğa Enerji, Naturel Holding çatısına katılarak unvanını Naturel ChargeN Elektrik olarak değiştirdi.

Mağaza Açılışları ve Faaliyetler

Perakende sektöründe faaliyet gösteren DAGI, İstanbul Kadıköy’deki Kozzy AVM’de yeni mağazasını açarak mağaza sayısını 85’e yükseltti.

MARKA ise dijital oyun sektörüne yönelik geliştirdiği MINX projesinde mobil öncelikli stratejiye geçerek oyun içi ekonomi ve GameFi çözümleriyle fark yaratmayı hedefliyor.

Kredi ve Yatırımlar

DARDL, DenizBank’taki 78 milyon euroluk kredisini kapattı. Banka tarafından şirkete 31,79 milyon dolarlık yeni bir kredi limiti tahsis edildi.

EUPWR, %60 iştiraki Peak PV Solar ile Burdur-Isparta enerji hattı ihalesi için 234,4 milyon TL’lik sözleşme imzalamaya davet edildi.

Geri Alım ve Yönetim Değişiklikleri

ERCB, 2 yıl süreli 200 milyon TL’ye kadar geri alım programı başlattı.

ULUSE, Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Ünlü’nün görevinden ayrılmasıyla yerine Celal Şendil’in getirildiğini bildirdi.

Sermaye Artırımı ve Davalar

GENIL, sermayesini bedelsiz olarak %1400 artırarak 4,5 milyar TL’ye çıkarma kararı aldı.

GUBRF ve PARSN için hissedarlar tarafından açılan dava süreçlerinin sürdüğü ifade edildi.

Pay İşlemleri ve Tedbirler

METUR, PEKGY ve TERA gibi şirketlerin paylarına 15 Ağustos’a kadar kredili işlem yasağı ve diğer VBTS tedbirleri getirildi.

ULKER ve GEREL’de ise yüklü miktarda pay kaydileştirme başvurusu yapıldı.

Genel Kurul Gündemi

Bugün saat 12:00’de Anel Elektrik (ANELE) olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirecek.