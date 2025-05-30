Önemli Anlaşmalar ve Yatırımlar

AKYHO: Nanox Kimyasal, Türkiye’deki bir firmayla distribütörlük anlaşması imzaladı.

CMENT: Kars Çimento’nun tamamı 21,2 milyon euroya Arsem Madencilik’e satılıyor.

BERA: Divapan, Konya’da 10.200 kWe kapasiteli GES kurulumu için 3,8 milyon dolarlık sözleşme yaptı.

REEDR: Yapay zeka destekli güvenlik teknolojileri için uluslararası teknoloji firmalarıyla görüşmeler devam ediyor.

PASEU: Çin-Türkiye arasında blok tren seferlerinin hızlandırılması için Yuxinou Logistics ile yeni sözleşme imzalandı. Borsa İstanbul Şirket Haberleri – 29 Mayıs 2025

Finansal Gelişmeler ve Borçlanmalar

AKBNK: 75 milyon dolar tutarında, 427 gün vadeli borçlanma aracı ihraç etti.

QNBTR: Farklı vadelerde toplam 429 milyon dolarlık ve 110,3 milyon euroluk sendikasyon kredisi sağladı.

YKBNK: 20 milyon dolar borçlanma aracı ihraç etti, ayrıca 734 gün vadeli 237,5 milyon dolarlık sendikasyon kredisi aldı.

GARAN: 456,3 milyon TL’lik tahsili gecikmiş alacağı 113,5 milyon TL’ye SMRVA’ya sattı.

Sermaye Artırımları ve Pay İşlemleri

DARDL: 1,8 milyar TL bedelsiz sermaye artırımı sonrası kalan 4,2 milyon pay, 30 Mayıs – 1 Haziran’da satışta.

FORMT: 538,1 milyon TL’lik bedelli sermaye artırımı tamamlandı.

YYLGD: Kayıtlı sermaye tavanı 1,5 milyar TL’den 40 milyar TL’ye yükseltildi.

ALFAS: 950 milyon TL kaynakla pay geri alım programı genel kurulda onaylandı.

KTLEV: Serdar Turhan, 5 milyon adet payı 95 TL fiyattan iki alıcıya satıyor.

PSGYO: Pay geri alım programı sona erdirildi.

Kredi Notları ve Kurumsal Derecelendirmeler

KCHOL, MRSHL, KRDMD, VBTYZ, ORGE: Şirketlerin kredi notları JCR Eurasia ve S&P tarafından teyit edildi.

ORGE: Kredi notu A+(tr)’den AA-(tr)’ye yükseltildi.

KMPUR: Saha Kurumsal ile yönetim uyum sözleşmesi yenilendi.

YKBNK: Fitch, bankanın kredi notunu teyit etti.

Yeni Girişimler ve Diğer Gelişmeler

BIENY: Çine’de iki yeni şube açılıyor.

BOSSA: Brand Finance listesine göre Türkiye’nin en değerli 125 markası arasında yer aldı.

SAHOL: Radiflow hisselerinin %69,84’ü, bağlı ortak DxBV tarafından 1 dolara devredildi.

ENERY & AHGAZ: Ahlatcı Altın tarafından altın ruhsatlarının devri için 97,6 milyon TL ödeme yapıldı.

EKOS: 3,3 milyon dolar ve 2,5 milyar euro tutarında yeni iş aldı.

RUBNS: Morocco Fashion Style and Tex fuarına katılım sağladı.

AVGYO: Antalya’da bir daire 30.000 TL’ye kiraya verildi.

ALARK: Alarko Tarım sermaye artırımına iştirak edildi.

Bugünkü Genel Kurullar (30 Mayıs 2025)

Bugün olağan genel kurul toplantılarını gerçekleştirecek bazı şirketler:

KLMSN (İmtiyazlı pay sahipleri özel kurul ve olağan genel kurul)

MEPET , PEHOL , GIPTA , RGYAS , TUREX , TURGG , YAPRK , VANGD , GLBMD , KLSER , METRO , MHRGY

SELGD genel kurulu ileri bir tarihe ertelendi.

Bu gelişmeler, hem kısa vadeli yatırımcılar hem de uzun vadeli strateji belirleyenler için önemli sinyaller taşıyor. Kredi notları, borçlanmalar ve sermaye artırımları şirketlerin finansal sağlamlığını etkilerken, yeni anlaşmalar büyüme potansiyellerini ortaya koyuyor. Şirketlerden gelecek yeni duyurular için gözler KAP’ta olmaya devam edecek.