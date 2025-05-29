İhraç ve Finansman İşlemleri:

A1 Capital (A1CAP), 182 gün vadeli 100 milyon TL’lik bono ihraç etti.

INVES, 359 gün vadeli 75 milyon TL tutarında tahvil ihraç gerçekleştirdi.

SKYMD, 91 gün vadeli 186,8 milyon TL’lik bono ihracı yaptı ve 2 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kararı aldı.

INFO Yatırım, 4 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı için SPK’ya başvurdu.

AKBANK (AKBNK), yurt dışında 397 gün vadeli toplam 65 milyon dolarlık borçlanma aracı ihracını tamamlamak üzere.

OFSYM, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 25 milyon euro’luk kredi anlaşması imzaladı.

TSKB, iki ayrı finansman anlaşmasına imza attı: Avusturya Kalkınma Bankası’ndan 25 milyon euro ve Asya Altyapı Yatırım Bankası’ndan 200 milyon dolar kredi temin etti. Piyasalarda Kararsız Seyir: Borsa Durgun, Altın ve Petrolde Düşüş Devam Ediyor