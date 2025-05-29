İhraç ve Finansman İşlemleri:

  • A1 Capital (A1CAP), 182 gün vadeli 100 milyon TL’lik bono ihraç etti.

  • INVES, 359 gün vadeli 75 milyon TL tutarında tahvil ihraç gerçekleştirdi.

  • SKYMD, 91 gün vadeli 186,8 milyon TL’lik bono ihracı yaptı ve 2 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kararı aldı.

  • INFO Yatırım, 4 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı için SPK’ya başvurdu.

  • AKBANK (AKBNK), yurt dışında 397 gün vadeli toplam 65 milyon dolarlık borçlanma aracı ihracını tamamlamak üzere.

  • OFSYM, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 25 milyon euro’luk kredi anlaşması imzaladı.

  • TSKB, iki ayrı finansman anlaşmasına imza attı: Avusturya Kalkınma Bankası’ndan 25 milyon euro ve Asya Altyapı Yatırım Bankası’ndan 200 milyon dolar kredi temin etti.

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  • VAKFN, 5 milyar TL’ye kadar kira sertifikası ihracı planlıyor.

Mali Beklentiler ve Yatırımlar:

  • AKFIS, 2025 yılı için 382 milyon dolar hasılat ve 117 milyon dolar FAVÖK öngörüyor.

  • AKFYE, 152 milyon dolar hasılat ve 92 milyon dolar FAVÖK hedefliyor.

  • AKFGY, 36,1 milyon TL kira geliri bekliyor.

  • HRKET, 3,9 milyon dolarlık yeni iş aldı.

  • CGCAM, SMRTG’den 74,5 milyon TL’lik sipariş aldı.

  • BVSAN, 500.000 euro’luk iş sözleşmesine imza attı.

  • KRDMD, Infrarail ile 11,8 milyon euro’luk ray satış anlaşması yaptı.

  • MHRGY, QFlats Konut Projesi’nin temel atma törenini gerçekleştirdi.

  • KRGYO, sermaye artırımı fonunun %80’ini yatırımlarda kullanacak.

  • HEDEF, tahsisli sermaye artırımı fonunun %85’ini borç kapatmaya, %15’ini işletme sermayesine ayıracak.

  • KLMSN, bağlı şirketi OOO Metalfrio’nun sermayesini 5 milyon euro artırdı.

Proje ve Gelişmeler:

  • EGGUB, demiryolu hattının limana bağlanması projesi kapsamında altyapı yatırımı yapacak.

  • AYDEM, Koyulhisar HES’in 3. ünitesini tamamladı, tesisin gücü 65,25 MWm olarak güncellendi.

  • ODINE, iştirak şirketi OdineLabs’ın orkestrasyon sistemi için patent başvurusunu tamamladı.

  • KFEIN, Netpoleon Solutions ile veri güvenliği odaklı çerçeve sözleşme imzaladı.

  • FORMT, sosyal medyada çıkan asılsız iddialara karşı hukuki yollara başvurma kararı aldı.

Alacak Portföyleri ve Satışlar:

  • BRKVY, YKBNK’dan devralınan 197,2 milyon TL’lik gecikmiş alacak portföyünü teslim aldı.

  • GSDHO, 117 milyon TL’lik alacak portföyü devrini tamamladı.

  • SMRVA, GARAN’ın 457,1 milyon TL’lik portföy ihalesini kazandı.

Sermaye Artırımları ve Tesciller:

  • AYES, DESPC, EKGYO, KOPOL, NIBAS, kayıtlı sermaye tavanlarını ciddi oranlarda artırarak tescil ettirdi.

  • DENGE, %100 bedelli sermaye artırımını tamamladı.

  • FORMT, kalan 1.342.821 adet payı 29–30 Mayıs’ta satışa sunacak.

  • PASEU, %45 oranında bedelsiz sermaye artırımı için SPK’ya başvurdu.

  • BFREN, bedelli sermaye artışı sonrası 23.926 adet pay iptal etti.

Pay Satış ve Devralma İşlemleri:

  • KTLEV, Serdar ve Serhan Turhan tarafından toplam 10 milyon adet payın satışı için başvurular yapıldı.

  • SAFKR, 1 milyon adet payın borsada işlem görmesi için MKK’ya başvuruldu.

  • GEDIK, bağlı ortaklığı Ichain Holding’in sermaye artışına ve Misyon Kripto’nun artırımıyla ilgili katılım sağlayacak.

  • HEDEF & HDFGS, Vepara sermaye artırımına katılmak ve pay oranını korumak amacıyla devir avansı ödeyecek.

VBTS Kapsamında Tedbirler:

  • ETYAT & LRSHO hisselerine 27 Haziran’a kadar emir paketi tedbiri uygulanacak.

  • IMASM, aynı tarihe kadar kredili işlemlere kapatıldı.

Genel Kurul Takvimi – 29 Mayıs 2025:
Bugün olağan genel kurul toplantısı yapılacak şirketler:

  • ASELS, DURKN, KRPLS, OZSUB, INGRM, TRGYO, PSGYO, ALFAS, PETKM, YYLGD, PATEK