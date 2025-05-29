İhraç ve Finansman İşlemleri:
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A1 Capital (A1CAP), 182 gün vadeli 100 milyon TL’lik bono ihraç etti.
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INVES, 359 gün vadeli 75 milyon TL tutarında tahvil ihraç gerçekleştirdi.
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SKYMD, 91 gün vadeli 186,8 milyon TL’lik bono ihracı yaptı ve 2 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kararı aldı.
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INFO Yatırım, 4 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı için SPK’ya başvurdu.
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AKBANK (AKBNK), yurt dışında 397 gün vadeli toplam 65 milyon dolarlık borçlanma aracı ihracını tamamlamak üzere.
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OFSYM, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 25 milyon euro’luk kredi anlaşması imzaladı.
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TSKB, iki ayrı finansman anlaşmasına imza attı: Avusturya Kalkınma Bankası’ndan 25 milyon euro ve Asya Altyapı Yatırım Bankası’ndan 200 milyon dolar kredi temin etti.
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VAKFN, 5 milyar TL’ye kadar kira sertifikası ihracı planlıyor.
Mali Beklentiler ve Yatırımlar:
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AKFIS, 2025 yılı için 382 milyon dolar hasılat ve 117 milyon dolar FAVÖK öngörüyor.
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AKFYE, 152 milyon dolar hasılat ve 92 milyon dolar FAVÖK hedefliyor.
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AKFGY, 36,1 milyon TL kira geliri bekliyor.
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HRKET, 3,9 milyon dolarlık yeni iş aldı.
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CGCAM, SMRTG’den 74,5 milyon TL’lik sipariş aldı.
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BVSAN, 500.000 euro’luk iş sözleşmesine imza attı.
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KRDMD, Infrarail ile 11,8 milyon euro’luk ray satış anlaşması yaptı.
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MHRGY, QFlats Konut Projesi’nin temel atma törenini gerçekleştirdi.
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KRGYO, sermaye artırımı fonunun %80’ini yatırımlarda kullanacak.
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HEDEF, tahsisli sermaye artırımı fonunun %85’ini borç kapatmaya, %15’ini işletme sermayesine ayıracak.
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KLMSN, bağlı şirketi OOO Metalfrio’nun sermayesini 5 milyon euro artırdı.
Proje ve Gelişmeler:
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EGGUB, demiryolu hattının limana bağlanması projesi kapsamında altyapı yatırımı yapacak.
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AYDEM, Koyulhisar HES’in 3. ünitesini tamamladı, tesisin gücü 65,25 MWm olarak güncellendi.
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ODINE, iştirak şirketi OdineLabs’ın orkestrasyon sistemi için patent başvurusunu tamamladı.
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KFEIN, Netpoleon Solutions ile veri güvenliği odaklı çerçeve sözleşme imzaladı.
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FORMT, sosyal medyada çıkan asılsız iddialara karşı hukuki yollara başvurma kararı aldı.
Alacak Portföyleri ve Satışlar:
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BRKVY, YKBNK’dan devralınan 197,2 milyon TL’lik gecikmiş alacak portföyünü teslim aldı.
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GSDHO, 117 milyon TL’lik alacak portföyü devrini tamamladı.
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SMRVA, GARAN’ın 457,1 milyon TL’lik portföy ihalesini kazandı.
Sermaye Artırımları ve Tesciller:
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AYES, DESPC, EKGYO, KOPOL, NIBAS, kayıtlı sermaye tavanlarını ciddi oranlarda artırarak tescil ettirdi.
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DENGE, %100 bedelli sermaye artırımını tamamladı.
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FORMT, kalan 1.342.821 adet payı 29–30 Mayıs’ta satışa sunacak.
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PASEU, %45 oranında bedelsiz sermaye artırımı için SPK’ya başvurdu.
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BFREN, bedelli sermaye artışı sonrası 23.926 adet pay iptal etti.
Pay Satış ve Devralma İşlemleri:
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KTLEV, Serdar ve Serhan Turhan tarafından toplam 10 milyon adet payın satışı için başvurular yapıldı.
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SAFKR, 1 milyon adet payın borsada işlem görmesi için MKK’ya başvuruldu.
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GEDIK, bağlı ortaklığı Ichain Holding’in sermaye artışına ve Misyon Kripto’nun artırımıyla ilgili katılım sağlayacak.
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HEDEF & HDFGS, Vepara sermaye artırımına katılmak ve pay oranını korumak amacıyla devir avansı ödeyecek.
VBTS Kapsamında Tedbirler:
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ETYAT & LRSHO hisselerine 27 Haziran’a kadar emir paketi tedbiri uygulanacak.
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IMASM, aynı tarihe kadar kredili işlemlere kapatıldı.
Genel Kurul Takvimi – 29 Mayıs 2025:
Bugün olağan genel kurul toplantısı yapılacak şirketler:
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ASELS, DURKN, KRPLS, OZSUB, INGRM, TRGYO, PSGYO, ALFAS, PETKM, YYLGD, PATEK