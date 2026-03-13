Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre deprem, 13 Mart 2026 saat 03.35’te Tokat’ın Niksar ilçesinde meydana geldi. Depremin büyüklüğü 5.5, derinliği ise 6.37 kilometre olarak kaydedildi. Deprem Tokat’ın yanı sıra Amasya başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Vatandaşlar sokağa çıktı

Depremin ardından Niksar ve çevresinde yaşayan vatandaşlar panikle evlerinden çıkarak sokağa yöneldi. Ekipler deprem sonrası bölgede geniş çaplı saha taraması başlattı.

Valilik: Olumsuz bir durum yok

Tokat Valiliği tarafından yapılan açıklamada ilk incelemelere göre can kaybı ya da ciddi bir hasar bulunmadığı belirtildi. Tokat Valisi Abdullah Köklü de deprem sonrası Niksar’da incelemelerde bulunarak, ilk belirlemelerde ciddi bir olumsuzluk tespit edilmediğini ifade etti.

Vali Köklü, bazı okullarda sıva çatlakları oluştuğunu, panik nedeniyle hastanelere başvuran vatandaşlar ile yurttan çıkarken hafif yaralanan öğrenciler bulunduğunu ancak durumun ciddi olmadığını söyledi.

Okul duvarlarında çatlaklar oluştu

Deprem sonrası Niksar’daki Aysel Nadide Başar Yatılı Bölge Ortaokulu binasında duvar çatlakları ve sıva dökülmeleri meydana geldi. Yetkililer okulda detaylı teknik inceleme başlattı.

Eğitime 1 gün ara

Tokat Valiliği, öğrencilerin güvenliği nedeniyle 13 Mart Cuma günü il genelinde tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Amasya’da da hissedildi

Deprem komşu il Amasya’da da hissedildi. Amasya Valiliği tarafından yapılan açıklamada il genelinde yapılan saha taramalarında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.