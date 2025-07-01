Şirketlerden Geri Alım Hamleleri
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AKFYE: 45.000 adet pay, 15,86 – 15,88 TL fiyat aralığından geri alındı.
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AHGAZ: 85.792 adet pay, 27,74 TL'den geri alındı.
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BORLS: 621.000 adet pay, 65,80 – 70,75 TL fiyat aralığında geri alındı.
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INVES: 11.557 adet pay, 244,80 – 253,50 TL aralığından geri alındı.
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LKMNH: 59.000 adet pay, 15,06 – 15,23 TL aralığında geri alındı.
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MHRGY: 1.150.000 adet pay, 5,68 – 5,87 TL fiyat aralığında geri alındı.
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RYSAS: 1.000.000 adet pay, 15,42 – 15,46 TL aralığında geri alındı.
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RYGYO: 1.000.000 adet pay, 18,99 – 19,85 TL aralığında geri alındı.
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SANFM: 20.000 adet pay, 15,76 TL'den geri alındı.
Yatırımcı ve Ortak İşlemleri
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EGEEN: Mustafa Bayraktar, 15.881 adet payı 7,02 – 7,04 TL fiyat aralığından satarak payını %0,04’e yükseltti.
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ENKAI: Şarık Ömer Tara, 250.000 adet payı 62,30 – 62,90 TL’den alarak payını %0,24’e;
Mehmet Sinan Tara ise 150.000 adet payı 61,85 – 62,30 TL'den alarak payını %1,10’a yükseltti.
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MOGAN: Güriş İnşaat, 404.546 adet pay alımı ile şirketteki payını %11,03’e çıkardı.
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ODINE: Cengiz Avcı, 3.868.228 adet payı 70,05 – 100,00 TL fiyat aralığından alarak payını %17,80’e çıkardı.
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PAPIL: Doğan Demir, 1.622.342 adet payı 33,96 TL’den alarak %9,69 pay oranına ulaştı.
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REEDR: Uygar Saral, farklı gruplarda toplam 59.621.000 adet pay alımı ve 35.000.000 adet satış gerçekleştirdi; toplam pay oranı %26,30’a yükseldi.
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TKFEN: Can Kültür, 270.063 adet pay alımı ile şirketteki payını %11,36’ya yükseltti.
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VSNMD: Tera Portföy, 1.079.370 adet alış ve 95.000 adet satışla birlikte pay oranını %15,02’ye çıkardı.
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YBTAS: Votorantim Çimento, 32 adet payı 99.501 – 102.974 TL fiyat aralığından satarak pay oranını %82,28’e düşürdü.
Ortak Şirket Alımları
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VANGD & MTRYO: MTRYO, 9.000 adet VANGD payını 37,64 – 37,80 TL aralığından alarak %0,01 paya ulaştı.
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VANGD & ATLAS: ATLAS da aynı miktarda VANGD payı alarak %0,01 paya ulaştı.
Bu alım-satım işlemleri, hem şirketlerin değerleme stratejileri hem de yatırımcıların güvenini ortaya koyarken, piyasadaki kısa vadeli yönelimler açısından da önemli sinyaller veriyor.