Şirketlerden Geri Alım Hamleleri

AKFYE : 45.000 adet pay, 15,86 – 15,88 TL fiyat aralığından geri alındı.

AHGAZ : 85.792 adet pay, 27,74 TL'den geri alındı.

BORLS : 621.000 adet pay, 65,80 – 70,75 TL fiyat aralığında geri alındı.

INVES : 11.557 adet pay, 244,80 – 253,50 TL aralığından geri alındı. Borsa İstanbul’da bu hafta hangi şirket ne kadar temettü dağıtıyor? İçeriği Görüntüle

LKMNH : 59.000 adet pay, 15,06 – 15,23 TL aralığında geri alındı.

MHRGY : 1.150.000 adet pay, 5,68 – 5,87 TL fiyat aralığında geri alındı.

RYSAS : 1.000.000 adet pay, 15,42 – 15,46 TL aralığında geri alındı.

RYGYO : 1.000.000 adet pay, 18,99 – 19,85 TL aralığında geri alındı.

SANFM: 20.000 adet pay, 15,76 TL'den geri alındı.

Yatırımcı ve Ortak İşlemleri

EGEEN : Mustafa Bayraktar, 15.881 adet payı 7,02 – 7,04 TL fiyat aralığından satarak payını %0,04’e yükseltti.

ENKAI : Şarık Ömer Tara, 250.000 adet payı 62,30 – 62,90 TL’den alarak payını %0,24’e;

Mehmet Sinan Tara ise 150.000 adet payı 61,85 – 62,30 TL'den alarak payını %1,10’a yükseltti.

MOGAN : Güriş İnşaat, 404.546 adet pay alımı ile şirketteki payını %11,03’e çıkardı.

ODINE : Cengiz Avcı, 3.868.228 adet payı 70,05 – 100,00 TL fiyat aralığından alarak payını %17,80’e çıkardı.

PAPIL : Doğan Demir, 1.622.342 adet payı 33,96 TL’den alarak %9,69 pay oranına ulaştı.

REEDR : Uygar Saral, farklı gruplarda toplam 59.621.000 adet pay alımı ve 35.000.000 adet satış gerçekleştirdi; toplam pay oranı %26,30’a yükseldi.

TKFEN : Can Kültür, 270.063 adet pay alımı ile şirketteki payını %11,36’ya yükseltti.

VSNMD : Tera Portföy, 1.079.370 adet alış ve 95.000 adet satışla birlikte pay oranını %15,02’ye çıkardı.

YBTAS: Votorantim Çimento, 32 adet payı 99.501 – 102.974 TL fiyat aralığından satarak pay oranını %82,28’e düşürdü.

Ortak Şirket Alımları

VANGD & MTRYO : MTRYO, 9.000 adet VANGD payını 37,64 – 37,80 TL aralığından alarak %0,01 paya ulaştı.

VANGD & ATLAS: ATLAS da aynı miktarda VANGD payı alarak %0,01 paya ulaştı.

Bu alım-satım işlemleri, hem şirketlerin değerleme stratejileri hem de yatırımcıların güvenini ortaya koyarken, piyasadaki kısa vadeli yönelimler açısından da önemli sinyaller veriyor.