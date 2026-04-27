Cuma gününü alıcılı bir seyirle tamamlayan BIST 100, günü yüzde 0,51 artışla 14.409,07 puandan kapatmıştı. Yeni haftanın ilk işlem gününde de yukarı yönlü hareketini sürdüren endeks, yatırımcısına temkinli iyimserlik sinyali verdi.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,05, holding endeksi ise yüzde 0,30 oranında yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en güçlü performans yüzde 0,68 artışla metal ana sanayi tarafında görülürken, en fazla kayıp yüzde 0,84 ile gıda ve içecek sektöründe yaşandı.

Küresel piyasalarda ise Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmeler ve ABD-İran hattındaki diplomatik süreçler yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın hafta sonu İran ile yürütülen müzakere sürecine ilişkin bazı adımları askıya aldığına yönelik açıklamaları piyasalarda tedirginlik yaratırken, İran’ın uzlaşmacı bir teklif sunduğuna dair haber akışı risk iştahını destekledi.

ABD basınında yer alan bilgilere göre İran’ın, müzakerelerdeki tıkanıklığı aşmak amacıyla Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması ve çatışmaların sonlandırılması yönünde önerilerde bulunduğu, nükleer görüşmelerin ise daha sonraki bir aşamaya bırakılabileceği ifade edildi.

Bu gelişmelerle birlikte küresel piyasalarda sınırlı da olsa toparlanma görülürken, yatırımcıların gözü bu hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

Analistler, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirtirken, yurt dışında ABD Dallas Fed imalat endeksinin izleneceğini ifade ediyor. Teknik açıdan ise BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.600 puan seviyeleri direnç, 14.300 ve 14.200 puan seviyeleri ise destek olarak öne çıkıyor.