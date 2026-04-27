Edinilen bilgilere göre, Zile’ye bağlı Evrenköy’de hayvancılıkla uğraşan Süleyman Gülsün (21), yaklaşık 10 gün önce rahatsızlanarak hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde genç adamın vücuduna kene yapıştığı tespit edildi. KKKA şüphesiyle tedavi altına alınan Gülsün, durumu ağırlaşınca Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakımda tedaviye alındı.
Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan genç, hayatını kaybetti. Gülsün’ün cenazesinin, işlemlerin ardından memleketi Tokat’a gönderildiği öğrenildi.
Bölgede özellikle bahar ve yaz aylarında artış gösteren kene vakaları, KKKA riskine karşı yeniden dikkat çekti.