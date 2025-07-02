Marubeni Dağıtım ve Servis, BOMAG’ın sahada kendini kanıtlamış iki farklı segmentteki ürününü bir araya getirerek inşaat ve yol projelerine kapsamlı çözümler sunuyor. BOMAG BW 177 D-5 toprak silindiri ile zemin sıkıştırma işlemleri daha güçlü ve ekonomik hale gelirken, BOMAG BF 800 C-3 finişer ile de asfalt sermede yüksek hassasiyet ve geniş iş kapasitesi sağlıyor.

BOMAG BW 177 D-5: Kompakt Güç, Maksimum Performans!

7 ton sınıfındaki BOMAG BW 177 D-5, 55,4 kW’lik (74 HP) güçlü dizel motora ve 1,69 metrelik tambur genişliğine sahip. BOMAG BW 177 D-5’in güçlü dizel motoru, Ad-Blue kullanımına ihtiyaç duymadan tüm çevreci regülasyonları sağlıyor ve daha düşük kullanım maliyetleri ile servis hizmetlerinde de maliyet avantajı sağlıyor. 6.600 kg’lık ağırlığı sayesinde, her türlü zeminde kompakt ölçüleri ve yüksek manevra kabiliyeti ile etkin sıkıştırma sağlarken, BOMAG’a özgü ECOMODE teknolojisi ile de güçlü ve çevreci bir sıkıştırma deneyimi sunuyor. Özellikle şehir içindeki dar alan uygulamaları için ideal olan BOMAG BW 177 D-5, kompakt ölçüleri ve yüksek manevra kabiliyeti ile operatörlere güvenli ve kolay bir kullanım sağlıyor. Asimetrik kabin ve ergonomik kontrol paneli ile de operatör konforu ön planda tutuluyor.

Kusursuz Sıkıştırma ile Yüksek Hassasiyet!

BW 177 D-5, BOMAG’ın geliştirdiği ECOMODE ve ECOSTOP sistemleri sayesinde yakıt tüketimini optimize ederken çevresel etkileri azaltıyor. BW 177 D-5’te bulunan BOMAG ECOMODE ve otomatik durdurma özelliği ECOSTOP ile boşa çalışma süresi azaltılarak yakıt tüketimi düşürülüyor. Opsiyonel olarak sunulan BOMAG ECONOMIZER teknolojisi ile de zemin sıkıştırma seviyesini anlık olarak takip ederek, istenen sıkıştırma yoğunluğuna ulaşıldığında, operatör görsel olarak uyarılıyor ve gereksiz geçiş tekrarları önlenerek iş verimliliği artırılıyor. Bu sayede hem zamandan hem de yakıttan tasarruf sağlanıyor. Gelişmiş telematik altyapısı üzerinden makine durumu, çalışma saati ve konum bilgisi uzaktan izlenebiliyor. Titreşimli tambur, sıkıştırma gücünü yüzeye ideal şekilde aktarırken, sağlam şasi yapısı, uzun ömürlü performans sunuyor. Operatör kabininde yer alan çok işlevli ekran sayesinde tüm makine parametrelerine kolayca erişilebiliyor. Tasarım aşamasından itibaren kolay bakıma odaklanılarak; yağ çubuğu, filtre ve yağ boşaltma valfleri, yerden erişilebilir hale getirildiğinden, tek tamburlu modele özel yağlama noktalarına gerek kalmıyor. Bu sayede bakım süresi kısalıyor ve iş gücü maliyetleri azalıyor.

BOMAG BF 800 C-3: Üstün Serim Teknolojisi ve Akıllı Operasyon Sistemleri ile Donatıldı!

BOMAG BF 800 C-3, konvoyda kusursuz koordinasyon için sahaya tam görüş sağlayan geniş operatör perspektifi ile dikkat çekiyor. Maksimum konfor sunan sürücü platformu, uzun vardiyalarda bile verimliliği artırırken; sezgisel ekran yapısı ve A-PAVE işletim konsepti, operatöre pratik yardım fonksiyonlarıyla akıllı bir kullanım sunuyor. Hava koşullarına karşı sağladığı çok yönlü koruma, her mevsim güvenli bir çalışma ortamı yaratıyor. %95’e kadar ön sıkıştırma kapasitesine ulaşarak sıkıştırma öncesi en yüksek düzeyde ön sıkıştırma sağlıyor.

Segmentinin en uzun palet zincirleri ile zorlu zeminlerde üstün çekiş kabiliyeti sunan BOMAG BF 800 C-3; SIDEVIEW, ECOMODE, MAGMALIFE (Alüminyum Plakalı Hızlı ve Homojen Tabla Isıtma Teknolojisine Sahip) ve QUICK COUPLING teknolojileri sayesinde maksimum güvenlik ve maliyet verimliliği sağlıyor. Çok uzun tesviye plakaları, asfalt yüzeyinde olağanüstü düzgünlük elde etmeye yardımcı olurken; ultrasonik sensör kontrollü helezon ve taşıma bantları, her zaman dengeli malzeme akışı sunuyor. Ayrıca, hidrolik olarak indirilebilen tavan yapısı ve taşıma için hızlı şap sabitleme mekanizması, lojistik süreçlerini kolaylaştırıyor ve güvenliği artırıyor.

Operatör Dostu Teknoloji ve Dayanıklılık

BF 800 C-3’te yer alan BOMAG ECOMODE sistemi, makinenin güç ihtiyacını analiz ederek motor devrini otomatik olarak ayarlıyor; böylece yakıt tasarrufu sağlanırken gürültü seviyesi de düşüyor. Her iki modelde de kolay bakım erişimi ve dayanıklı komponent yapısı sayesinde düşük işletme maliyeti ve uzun servis aralığı ömrü sunuluyor.