Zorlu çalışma koşullarında yolları ve yüzeyleri son derece hassas bir şekilde kazıyabilen Bomag BM 2000/65, deneyimli yol operatörlerinin tercihi olmaya devam ediyor.

Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş.’nin, Ocak 2024 itibarıyla bünyesine kattığı markalar arasına eklenen Bomag, asfalt ve toprak silindirlerindeki öncü kimliğini asfalt finişeri ve asfalt kazıma makinesi gibi alanlarda da genişletiyor. Bomag, BM 500, BM 1000, BM 1200, BM 1300 ve BM 2000 ürünleriyle asfalt kazıma makinesi sektöründe 500 kg ile 27.000 kg arasındaki ihtiyaçları karşılıyor.

2 metre sınıfında standartları belirliyor

Serinin en büyüğü Bomag BM 2000/65 asfalt kazıma makinesi, 2 metre sınıfında yeni standartlar belirliyor. Daha hafif, manevra kabiliyeti daha yüksek ve kullanım kolaylığıyla her alanda mükemmel performans sunuyor. Asfalt kazıma makinesinin akıllı tasarımı, operatöre panoramik görüş imkanı sunuyor. Frezeleme kenarının ön tarafa doğru net bir şekilde görülebilmesi, kazıma alanında son derece hassas kazımaya olanak sağlıyor.

Sezgisel kumandalar ile operatör konforu

Bomag BM 2000/65’in ince yapısı arka alan için geniş görüş imkanı sunuyor ve çalışma güvenliğini artırıyor. Teknolojik tasarımı 1,7 metrelik bir dönüş çapı sunuyor ve bu da planyanın yüksek manevra kabiliyetine sahip olmasını sağlıyor. Dar alanlarda veya dönel kavşaklarda frezeleme yapmak, Bomag BM 2000/65 ile kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor. Farklı yol yüzeylerini, asfaltı ve betonu hassas şekilde kazıma esnasında operatör, yüksek sezgisel kumandalarla işlemleri kolaylıkla yapabiliyor.

Rakipsiz kazıma tamburu

Bomag BM 2000/65 asfalt kazıma makinesindeki kazıma tamburu, uç ve uç tutucular, en ileri mühendislik tasarımını yansıtıyor. Kolayca değiştirilebilen dar gövdeli uç ve uç tutucular, yüksek performansı ve optimum yakıt tasarrufunu birlikte sunuyor. Tambur kenarlarındaki sinterlenmiş malzemeden mamul aşınma segmentleri ile düşük işletme maliyetleri de sağlanabiliyor.

Yenilikçi toz emme sistemi

Yetkili servis noktası 17’ye çıktı

İş makineleri sektöründe satış sonrası hizmetleriyle dikkat çeken Marubeni Dağıtım ve Servis, Bomag markası için de deneyimli kadrosuyla hizmet veriyor. Bomag, Türkiye genelindeki yetkili servis noktasını 17’ye çıkararak iş ortaklarının ihtiyaçlarını karşılıyor. Bomag, kullanıcılarına yaygın yetkili servis ağı, yüksek yedek parça bulunabilirliği, hızlı ve güvenilir çözümler sunuluyor.