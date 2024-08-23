Ekrem İmamoğlu, Üsküdar Vaniköy'de ormanlık alandaki kaçak yapıyla ilgili yaptığı açıklamada: "Biz 5 senedir bir vatandaşın arsasına imar çıkarmadık ya da kamuya ait yeşil alanı rant projesi yapmadık. Biz süreci layıkıyla takip ederiz, hak yedirmeyiz. Bir yanlış varsa o yanlışın hesabını sorar gereğini yaparız." dedi.

Sabah Gazetesi'nden Mustafa Bakırhan konuyla ilgili olarak kaleme aldığı yazıda: "Daha önce Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu'nun Sarıyer'deki Boğaz'a nazır villasında yaptığı kaçağa göz yuman İBB, bu kez Rus oligark Boris Borisenko'nun Boğaz manzaralı kaçak villasını görmezden geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri, polis nezaretinde girdikleri kaçak villada inceleme yaparak inşaat çalışmalarını durdurdu. Kaçak inşaatla ilgili soruşturma başlatılırken, İBB mülk sahibini suçladı. Vaniköy'deki kaçak villaya göz yuman İBB'ye tepki yağdı" ifadelerini kullandı.

İBB söz konusu alan için "basit onarım izin belgesi" verdiklerini kabul etti

İnşaat çalışmasının İstanbul Büyükşehir Belediyesinin izni ile başlatıldığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğüne gelen ihbar üzerine bakanlık yetkililerinin de söz konusu inşaatta incelemelerde bulunduğu kaydedildi.

PARİS GEZİSİNİN SPONSORU MU?

Rus oligark Roman Abramoviç'in Türkiye temsilcisi olduğu öğrenilen Boris Borisenko'nun, İBB'nin tartışmalara neden olan Paris gezisine sponsor olduğu da öne sürüldü.

ESKİ ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANI TÜRKMEN'DEN AÇIKLAMA

Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in: “Vaktiyle merhum bir Bakanımızın eşi tadilat yapacağım diye bizden izin istemişti, kat atıldığını fark edip durdurmuş, yıkmıştık yapıyı. Bizim zamanımızda tek çivi çakılmasına izin vermedik boğaz ön görünüme. Şimdi orman kesip villa yapıyorlar! Bu zirvedir, daha üstü yoktur, genel durumun vehametini siz düşünün.” ifadelerini kullandı.

ADALET BAKANI TUNÇ: SORUŞTURMA AÇILDI

Bakan Tunç, “İstanbul’un Üsküdar ilçesi Vaniköy semtinde bulunan ve Boğaziçi Öngörünüm Bölgesinde yer alan yapıyla ilgili olarak Türk Ceza Kanununun 184. Maddesi uyarınca 'imar kirliliğine neden olma' suçundan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır. Dünyanın göz bebeği İstanbul’umuzun doğasını bozacak hiçbir olumsuzluğa asla müsaade edilmeyecektir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir” ifadelerini kullandı.

İBB DE KAÇAK OLDUĞUNU KABUL ETTİ

Gün içinde en ilginç açıklama ise, suçlamalara konu olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) geldi.

İBB Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü’nün Üsküdar Vaniköy’de gündeme gelen kaçak yapılaşmayla ilgili 16 Ağustos 2024 Cuma günü işlem yaptığını belirten İBB, “Mevzuata aykırı yapılaşmayla ilgili yapı tatil tutanağı düzenledi. Kaçak yapılar yıkıldı. İnşaat sahası mühürlendi. İnşaat, faaliyetten men edilip, konu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü de bilgilendirildi” dedi.

ROMAN ABRAMOVİÇ’İN TÜRK AVUKATI ADINA KAYITLI VİLLASI

Ortalığı karıştıran villanın sahibiyle ilgili gerçek ise gizemini bir süre koruduktan sonra ortaya çıktı.

İBB tarafından verilen bilgiye göre, bu villanın Rus milyarder Roman Abromovic’e ait olduğu öğrenildi. Ama tapusunda Rus milyarderin değil, milyarderin Türk avukatının isminin yer aldığı da aktarıldı.

BAKANLIK İNŞAATI DURDURDU

Öte yandan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, Boğaz'daki kaçak inşaatı durdurduğu bilgisi geldi.

Bakanlık, “Herhangi bir yapı inşaat izin belgesinin Bakanlığımıza ibraz edilmediği ve ruhsatsız inşa faaliyetinin devam ettiği anlaşılmıştır” açıklaması yaptı.

MURAT KURUM: İBB'Yİ UYARDIK

Öte yandan Bakan Kurum, 'Boğaz'daki kaçak yapı yıkılmazsa gerekeni yapacağız. İBB'yi yazılı ve sözlü uyardık.' dedi.