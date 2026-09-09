Bodrum Belediyesi tarafından vatandaşların sağlıklı ve aktif yaşamını desteklemek amacıyla düzenlenen pilates dersleri devam ediyor. Ağustos ayında başlatılan programa vatandaşlar ilgi gösterirken, bugüne kadar 535 katılımcı derslerden faydalandı.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Spor Hizmetleri Bürosu tarafından gerçekleştirilen pilates dersleri, Gündoğan Serbay Ilıcak Spor ve Kültür Kompleksi ile Binnaz Karakaya Kapalı Spor Salonu'nda sürdürülüyor.

Binnaz Karakaya Kapalı Spor Salonu'nda eğitmen Canan Davulcu eşliğinde haftada iki gün gerçekleştirilen pilates derslerine 120 aktif üye katılıyor. Programın başladığı günden bugüne kadar ise toplam 535 katılımcı pilates derslerinden yararlandı.

Her yaştan vatandaşın fiziksel aktiviteye katılımını teşvik etmek ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını desteklemek amacıyla sürdürülen derslerde katılımcılar, eğitmenler eşliğinde düzenli olarak egzersiz yapma imkanı buluyor.

Pilates derslerine katılmak ve program hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, 444 00 48 numaralı Bodrum Belediyesi Çağrı Merkezini arayarak detaylı bilgi alabiliyor.