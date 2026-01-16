Araştırmaya göre kredi ve banka kartı sayısı artmaya devam ederken, kartlı harcamalar 24 trilyon TL’yi aştı. Peşin ödeme tercihi ve temassız kullanım oranındaki yükseliş ise dikkat çekti.

Kart sayısı 460 milyona ulaştı

Çalışmaya göre 2025 yılı sonu itibarıyla Türkiye’de toplam banka ve kredi kartı sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5,8 artarak 460 milyon adede ulaştı. Kartların 142 milyonunu kredi kartları, 318 milyonunu ise banka kartları oluşturdu. Banka ve kredi kartlarıyla yapılan toplam alışveriş hacmi yüzde 51,9 artışla 24 trilyon 62 milyar TL’ye yükseldi. Bu harcamaların 20 trilyon 425 milyar TL’si kredi kartlarıyla, 3 trilyon 638 milyar TL’si ise banka kartlarıyla gerçekleştirildi.

Peşin ödeme tercihi güçlü konumunu korudu

2025 yılında kredi kartlarıyla yapılan harcamalarda peşin ödeme ağırlığı devam etti. Kredi kartı işlemlerinin yüzde 80,5’i peşin, yüzde 19,5’i ise taksitli olarak gerçekleşti. Toplam 20 trilyon 425 milyar TL’lik kredi kartı harcamasının 16 trilyon 433 milyar TL’si peşin, 3 trilyon 991 milyar TL’si taksitli işlemlerden oluştu. Veriler, tüketicilerin peşin ödeme alışkanlığını koruduğunu gösterdi.

E-ticarette taksitli işlemlerin payı arttı

E-ticaret tarafında ise taksitli alışverişlerin payındaki artış öne çıktı. 2025 yılı boyunca kredi kartlarıyla yapılan e-ticaret harcamaları 6 trilyon 706 milyar TL’ye ulaştı. Bu harcamaların yüzde 65,6’sı peşin, yüzde 34,4’ü taksitli işlemlerden oluştu. Taksitli e-ticaret harcamalarının toplam e-ticaret içindeki payı yüzde 57,8’e yükselirken, bu oran 2024 yılında yüzde 55,5 seviyesindeydi.

E-ticaretin payı yüzde 32,8’e yükseldi

Araştırmaya göre e-ticaret, 2025 yılında toplam kartlı harcamalar içindeki payını yüzde 32,8’e çıkardı. Son beş yıllık veriler, e-ticaretin kartlı ödemeler içindeki payının istikrarlı bir şekilde arttığını ortaya koydu. Sektörel bazda e-ticaret payının en yüksek olduğu alanlar seyahat (yüzde 57), elektrik-elektronik ve bilgisayar (yüzde 51) ile yapı malzemeleri (yüzde 46) olarak sıralandı.

Sağlık ve market e-ticarette öne çıktı

E-ticaret harcamalarındaki yıllık artışta sağlık/sağlık ürünleri/kozmetik sektörü yüzde 86 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 85 ile market, yüzde 69 ile yapı malzemeleri sektörü izledi. Seyahat (yüzde 50), giyim (yüzde 43) ve telekomünikasyon (yüzde 34) sektörlerinde ise artış daha sınırlı kaldı.

Temassız ödemeler kalıcı hale geldi

Araştırmanın bir diğer dikkat çekici bulgusu temassız ödemelerdeki güçlü artış oldu. 2025 yılı sonunda temassız işlem adedi 7 milyar 960 milyona ulaşırken, temassız işlemlerin toplam kartlı işlemler içindeki payı yüzde 68 olarak gerçekleşti. Son beş yılda temassız işlemlerin payı yüzde 47’den yüzde 68’e yükselirken, işlem adedi yaklaşık üç katına çıktı.

Bu sonuçlar, temassız ödemelerin hız ve pratiklik avantajları sayesinde tüketiciler için günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini gösterdi.