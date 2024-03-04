Bitcoin fiyatlarında hızlı yükseliş devam ediyor. Lider kripto para birimi, haftanın ilk gününde 65 bin doları aşarak Kasım 2021 tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi görürken; TL cinsinden ise, tarihinde ilk kez 2 milyonun üzerini test etti.

Bitcoin tüm zamanların en yüksek seviyesini Kasım 2021 tarihinde 69 bin dolar ile görürken; yılbaşından bu yana getirisi ise yüzde 56'yı aştı.

Bitcoin'deki yükselişte, geçtiğimiz aylarda ABD'de Bitcoin borsa yatırım fonlarının (ETF) onaylaması ve Bitcoin ETF’lerine artan yatırımcı ilgisi etkili oluyor. Diğer taraftan, teknoloji hisselerinde pozitif seyir de kripto paralar üzerinde etkili oluyor.

Nisan ayında gerçekleşecek ve yeni Bitcoin arzını azaltacak yarılanma (halving) süreci, Bitcoin'in yukarı yönlü ivmesini desteklerken; uzmanlar yükselişin yaklaşık 4 aydır sürmesi nedeniyle bir duraklama dönemine de girilebileceğine dikkat çekiyor.



Bitcoin ve Ethereum’da son durum

En popüler kripto para birimi olan Bitcoin (BTC), Kasım 2021 tarihinden bu yana ilk kez en yüksek 65 bin 579 doları gördü. Bitcoin, saat 12.14 itibarıyla yüzde 3,38 oranında primle 65 bin 254 dolarda işlem görüyor. Bitcoin son 7 günlük işlemlerde yüzde 27'nin üzerinde değer kazanırken; piyasa değeri 1,28 trilyon dolar oldu.

İşlem hacmi en yüksek ikinci kripto para birimi olan Ethereum (ETH) ise, şu dakikalarda dünkü kapanışına göre yaklaşık yüzde 2,30 oranında yükselişle 3 bin 519 dolar seviyesinde hareket ediyor. ETH, son 7 gün içerisinde yüzde 14 yükseldi.

Küresel bazda kripto paraların piyasa değeri, son 24 saatte yaklaşık yüzde 4,35 oranında değer kazanarak 2,43 trilyon dolara yükseldi.