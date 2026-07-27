Albayrak Hazır Beton halka arz oluyor Talep toplama tarihleri 22-23 Temmuz

İLK İnşaat, Göztepe'nin futbol ve basketbol takımlarının sponsoru oldu

Lamine Yamal'ın kardeşi Keyne, Dünya Kupası'nın en sevimli ismi oldu!

Bunlar da ilginizi çekebilir

Bewen Enerji, 3,8 milyar TL'lik Halka Arz ile Sermaye Piyasalarına Adım Atıyor

Bolu'da Beypiliç'te toplu zehirlenme! 34 işçi hastanelik oldu

Uzmanlar, özellikle döviz piyasalarında işlem yapan yatırımcıların anlık fiyat hareketlerini takip etmeleri ve ekonomik veri takvimini yakından izlemelerinin önem taşıdığına dikkat çekiyor. Haftanın ilk işlem gününde piyasaların açılmasıyla birlikte kur tarafındaki volatilitenin artabileceği belirtiliyor.

Döviz kurlarındaki seyir; küresel merkez bankalarının para politikaları, jeopolitik gelişmeler ve yurt içindeki ekonomik veriler doğrultusunda gün içerisinde değişiklik gösterebiliyor.

SPK’dan iki yeni halka arza onay! Quick Sigorta ve Bewen Enerji borsaya geliyor

27 Temmuz 2026 Pazartesi sabahı itibarıyla döviz piyasalarında sınırlı hareketlilik gözlenirken, dolar/TL ve Euro/TL yüksek seviyelerini koruyor.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.