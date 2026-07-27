27 Temmuz 2026 Pazartesi sabahı itibarıyla döviz piyasalarında sınırlı hareketlilik gözlenirken, dolar/TL ve Euro/TL yüksek seviyelerini koruyor.
Güncel döviz kurları (27 Temmuz 2026)
Saat 07.15 itibarıyla;
- Dolar/TL
- Alış: 47,3566 TL
- Satış: 47,3648 TL
- Euro/TL
- 54,0755 TL seviyesinde işlem görüyor.
Döviz kurlarındaki seyir; küresel merkez bankalarının para politikaları, jeopolitik gelişmeler ve yurt içindeki ekonomik veriler doğrultusunda gün içerisinde değişiklik gösterebiliyor.
Uzmanlar, özellikle döviz piyasalarında işlem yapan yatırımcıların anlık fiyat hareketlerini takip etmeleri ve ekonomik veri takvimini yakından izlemelerinin önem taşıdığına dikkat çekiyor. Haftanın ilk işlem gününde piyasaların açılmasıyla birlikte kur tarafındaki volatilitenin artabileceği belirtiliyor.