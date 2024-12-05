Bu gelişme, piyasanın toplam değerini 3,57 trilyon dolara taşırken, Bitcoin’in piyasa değeri de 2,01 trilyon dolar seviyesine ulaştı. Ethereum ise 3.858 dolar seviyesinden işlem görüyor ve piyasa değeri 464 milyar dolara çıktı. Piyasanın bu yükselişi, hem makroekonomik koşullar hem de politik gelişmelerle ilişkilendiriliyor.

Bitcoin’de Yükselişi Tetikleyen Faktörler

Trump Yönetiminin Kripto Dostu Tutumu: 2024 ABD başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump, kripto dostu isimleri kilit pozisyonlara atayarak piyasaya olan güveni artırdı. SEC başkanlığına kripto yanlısı Paul Atkins’in atanması, bu politikaların merkezinde yer aldı.

2024 ABD başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump, kripto dostu isimleri kilit pozisyonlara atayarak piyasaya olan güveni artırdı. SEC başkanlığına kripto yanlısı Paul Atkins’in atanması, bu politikaların merkezinde yer aldı. Spot Bitcoin ETF’leri: 2024’te onaylanan spot Bitcoin ETF’leri, kurumsal yatırımcıların kripto paralara daha kolay erişimini sağladı ve piyasalara büyük miktarda sermaye girişi oldu. Sadece son 24 saatte Bitcoin ETF’lerine 556,8 milyon dolarlık giriş gerçekleşti.

2024’te onaylanan spot Bitcoin ETF’leri, kurumsal yatırımcıların kripto paralara daha kolay erişimini sağladı ve piyasalara büyük miktarda sermaye girişi oldu. Sadece son 24 saatte Bitcoin ETF’lerine 556,8 milyon dolarlık giriş gerçekleşti. Makroekonomik Şartlar: Yüksek enflasyon döneminde Bitcoin, dijital altın olarak güvenli liman algısı yaratarak talep gördü. Bitcoin’in sınırlı arz yapısı ve blok ödüllerinin düzenli olarak yarıya inmesi, fiyat artışını destekleyen temel unsurlar arasında.

Federal Rezerv Başkanı Powell’dan Açıklama

Fed Başkanı Jerome Powell, Bitcoin’i dijital bir altına benzetti. DealBook Zirvesi’nde yaptığı açıklamada, Bitcoin’in volatil yapısını vurgularken, ödeme aracı olmaktan çok spekülatif bir varlık olarak değerlendirildiğini ifade etti. Powell, Bitcoin’in dolara değil altına rakip olduğunu belirtti.

Mt. Gox ve Büyük Bitcoin Transferi

Bitcoin fiyatının 100.000 doları aşmasının ardından, iflas eden kripto para borsası Mt. Gox, 2,4 milyar dolar değerinde Bitcoin transferi gerçekleştirdi. Bu transfer, Bitcoin piyasalarında satış baskısı yaratma potansiyeli taşıyor ve yakından takip ediliyor.

Ethereum ve Diğer Altcoinlerde Durum

Ethereum (ETH): 3.858 dolar seviyesinden işlem gören Ethereum, 4.000 dolar direncini aşması durumunda yeni rekor seviyelerine ulaşabilir. Ancak olası bir düzeltme ile 3.563 dolar desteğine kadar geri çekilme riski taşıyor.

3.858 dolar seviyesinden işlem gören Ethereum, 4.000 dolar direncini aşması durumunda yeni rekor seviyelerine ulaşabilir. Ancak olası bir düzeltme ile 3.563 dolar desteğine kadar geri çekilme riski taşıyor. Solana (SOL): 241 dolar seviyesinden gerileyerek 232 dolardan işlem görüyor. Solana’nın 243 doları aşması durumunda fiyatın 259 dolara kadar çıkması bekleniyor.

241 dolar seviyesinden gerileyerek 232 dolardan işlem görüyor. Solana’nın 243 doları aşması durumunda fiyatın 259 dolara kadar çıkması bekleniyor. Öne Çıkan Altcoinler: Sandbox (SAND), JasmyCoin (JASMY), Gala (GALA) gibi altcoinler, son 24 saatte %17’ye varan artışlarla yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Bitcoin İçin Gelecek Tahminleri

Uzmanlar, Bitcoin’in 2025 yılına kadar 200.000 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor. Sınırlı arz, artan kurumsal talep ve makroekonomik faktörler, bu beklentileri destekleyen en önemli unsurlar arasında.

Kripto para piyasaları, yalnızca bir yatırım aracı olmaktan çıkarak küresel finans sisteminde daha merkezi bir rol üstlenmeye doğru ilerliyor.