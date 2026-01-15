İnşaat ve Gayrimenkul Geliştiricileri Derneği (İNDER) tarafından “2026: İnsan Odaklı Dönüşüm Yılı” temasıyla düzenlenen 1. Kentsel Gelişim Zirvesi’nde sektör temsilcileri finansman, planlama ve mevzuat başlıklarını ele aldı. Quick Sigorta’nın sponsorları arasında yer aldığı zirvede, Quick Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Soner Tekbaş, “Gelişen Kentlerde Plan, Mevzuat ve Gerçeklik” başlıklı panelde değerlendirmelerde bulundu.

Tekbaş, kentsel dönüşümde güven konusunun yalnızca algısal bir mesele olmadığını, sektör büyüdükçe sistematik denetim ve standartlaşmanın zorunlu hale geldiğini söyledi. Türkiye’de aktif müteahhitlik belgesine sahip yaklaşık 473 bin müteahhit bulunduğunu belirten Tekbaş, benzer nüfusa sahip Almanya’da bu sayının yaklaşık 3 bin seviyesinde olduğuna dikkat çekti. Bu tabloya işaret eden Tekbaş, bina tamamlama sigortasının kaotik güvensizlik ortamında önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

Yarım kalma riski güvence altına alınıyor

Bina tamamlama sigortasının, projenin sözleşmede belirlenen süre içinde tamamlanamaması durumunda devreye girerek inşaatın bitirilmesini güvence altına aldığını aktaran Tekbaş, bu sayede “evin gecikmesi” ve “projenin yarım kalması” gibi risklerin yönetilebilir hale geldiğini kaydetti. Sigorta modeli, ön ödemeli konut satışlarında 6502 sayılı Kanun, kentsel dönüşüm projelerinde ise 6306 sayılı Kanun kapsamında hak sahiplerini ve tüketicileri koruyor.

Denetim süreci iskan aşamasına kadar sürüyor

Sigortanın yalnızca hasar anında devreye giren bir yapı olmadığını vurgulayan Tekbaş, sürecin projenin en başında başladığını belirtti. Tekbaş, “Hukuki çerçevenin oluşturulması, müteahhidin finansal yeterliliğinin analiz edilmesi ve projenin hak sahiplerinin menfaatlerini koruyacak şekilde değerlendirilmesi sürecin temel adımlarını oluşturuyor. İnşaat, iskan alıncaya kadar izleniyor ve denetleniyor” dedi.

Teminat mektubuna alternatif model

Panelde ayrıca, bina tamamlama sigortasının bazı projelerde belediyelere verilen teminat mektubuna alternatif bir güvence sunduğu ifade edildi. Tekbaş, bu sigorta modelinin konut alıcısını, hak sahiplerini, yatırımcıyı ve müteahhidi kapsayan bütüncül bir koruma sağladığını belirterek, Quick Sigorta’nın 2018 yılından bu yana bina tamamlama sigortası alanında uygulamalar geliştirdiğini sözlerine ekledi.