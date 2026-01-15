Trabzon’da düzenlenen “Net Konuşalım Trabzon” programında gençlerle bir araya gelen Bakan Bayraktar, Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmayı hedeflediklerini söyledi. Bayraktar, “Bugün Sakarya Gaz Sahası’nda 4 milyon haneye yetecek gaz üretiyoruz. Ancak ülkemizde doğalgaza ihtiyaç duyan 22 milyon hane var. Bu yıl üretimi 8 milyon haneye, 2028’de ise 16 milyon haneye çıkaracağız. Buna rağmen bir süre daha ithal enerjiye ihtiyaç duyacağız” dedi.

Türkiye’nin enerji ihtiyacının büyüklüğüne dikkat çeken Bayraktar, 86 milyonluk nüfusa, 22 milyon doğalgaz abonesine ve 42 milyon haneye kesintisiz elektrik sağlanması gerektiğini vurguladı. Türkiye genelinde 32 milyon aracın her gün yakıta ihtiyaç duyduğunu hatırlatan Bayraktar, yerli üretimin artırılmasının stratejik önem taşıdığını ifade etti.

Gabar’da kaliteli petrol üretiminin sürdüğünü belirten Bayraktar, yerli kömür, güneş, rüzgâr, hidroelektrik, jeotermal ve biyogaz kaynaklarının da en üst düzeyde ekonomiye kazandırılması gerektiğini söyledi. Nükleer enerjinin de Türkiye için vazgeçilmez olduğunu dile getiren Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde ilk reaktörün devreye alınmasının hedeflendiğini kaydetti.

Karadeniz’de yürütülen doğalgaz faaliyetlerine de değinen Bayraktar, üretim gemilerinin kıyıdan yaklaşık 170 kilometre açıkta çalıştığını belirterek, bölgedeki güvenlik risklerine karşı gerekli bütçe ve çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Enerji fiyatları konusunda da açıklamalarda bulunan Bayraktar, devletin vatandaşlara önemli destekler sağladığını vurguladı. Bayraktar, “Doğalgaz faturalarının ortalama yüzde 45’ini, elektrik faturalarının ise yaklaşık yüzde 50’sini devlet karşılıyor. Ancak fiyatlar büyük ölçüde uluslararası piyasalara bağlı ve bu gelişmeler bizi de etkiliyor” ifadelerini kullandı.