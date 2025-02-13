Bir zamanlar sörf ve kaykay kültürünün simgelerinden olan Billabong, Quiksilver ve Volcom, özellikle gençler arasında geniş bir müşteri kitlesi edinmişti. Ancak, spor giyim pazarındaki değişim ve Nike ile Adidas’ın sektörde daha iyi uyum sağlama çabaları, bu markaların pazar payını hızla düşürdü.

Liberated Brands LLC’nin CEO’su Todd Hymel yaptığı açıklamada, şirketin karşılaştığı zorlukları şu sözlerle aktardı: "Makroekonomik problemler, faiz oranlarındaki hızlı artış, enflasyon ve tedarik zincirindeki gecikmeler, şirketimizin gelirleri üzerinde büyük baskı oluşturdu."

Şirketin iflas başvurusu, pazarın dinamikleri ve mali zorluklar nedeniyle 124 mağazanın kapatılması ve yüzlerce çalışanın işten çıkarılmasını beraberinde getirecek. Bu gelişme, spor giyim endüstrisinin büyük bir oyuncusunun sektördeki zorluklarla başa çıkma çabalarının nasıl sonuçlandığını gözler önüne seriyor.