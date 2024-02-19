12-18 Şubat 2024 tarihleri arasında Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bilardo il temsilciliğinin düzenlediği 3 bant bilardo birinciliği 78 sporcunun katılımı ile Zirve Bilardo Spor Salonu ve Star Bilardo Spor Salonunda yapıldı. 78 sporcunun mücadele ettiği müsabakalar 7 gün sürdü.

Türkiye Şampiyonası 3 bant bilardo il birinciliği yarı finallerinde Kazım Canbul Baha Alptekin’i, Salih Tekkeli ise Özkan Kocabıyık’ı geride bırakarak isimlerini finale yazdırdılar.

Finalde karşılaşan usta oyuncular Kazım Canbul ve Salih Tekkeli istekalarını konuşturdu. Kıyasıya geçen finalin ardından şampiyonluğa uzanan taraf ise 40-38’lik skor ile Kazım Canbul oldu.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Düzce Bilardo İl Temsilcisi Fatih Kerim Öztürk takdim etti.