Toplantıda, dünya ve Türkiye ekonomisine ilişkin makroekonomik görünüm kapsamlı biçimde değerlendirilirken, finansal piyasalardaki mevcut gelişmeler masaya yatırıldı. Bankacılık sektörünün genel görünümünün de ele alındığı toplantıda, ilk kez konut alacaklara yönelik konut kredilerindeki sınırlamalar üzerinde duruldu.

Komite toplantısında ayrıca banka dışı finansal kuruluşların makro ihtiyati çerçeveye uyum düzeyleri istişare edilirken, kredili mevduat hesapları, kredi komisyon ücretleri ve kredi kartlarına ilişkin mevcut durum gözden geçirildi. Bu alanlarda atılabilecek olası adımlar değerlendirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Finansal İstikrar Komitesi’nin dengeli ve sürdürülebilir büyümenin temel unsurlarından biri olan finansal istikrarın korunması amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.