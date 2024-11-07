ABD Başkanı Joe Biden, seçilmiş Başkan Donald Trump ve Demokrat Parti Başkan Adayı Kamala Harris’i telefonla aradı. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Biden’ın Trump’ı seçim zaferinden dolayı tebrik ettiği belirtilerek, geçiş sürecini görüşmek üzere Beyaz Saray'a davet ettiği aktarıldı. Beyaz Saray, davetin tarihinin henüz net olmadığını belirterek, Biden’ın yarın ulusa seslenmeyi planladığını aktardı.

Biden’ın ayrıca Demokrat Parti Başkan Adayı ve Başkan Yardımcısı Harris ile de görüşerek kendisini seçim kampanyasından dolayı tebrik ettiği ifade edildi.