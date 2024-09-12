ABD Başkanı Joe Biden, ABD'de 11 Eylül 2011 tarihinde gerçekleştirilen ve yaklaşık 3 bin kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırılarının 23. yılında Pensilvanya eyaletindeki Shanksville İtfaiye İstasyonu'nda ABD halkıyla bir araya geldi. Biden, anma etkinliğinde gülümseten anlara imza attı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen etkinlikte Kasım ayında yapılacak seçimlerde Cumhuriyetçilerin adayı ve eski Başkan Donald Trump’ı destekleyen bir kişi ile sohbet eden Biden, sohbet ettiği kişinin "Trump 2024" yazılı şapkasını taktı. Bu anların sosyal medya üzerinden yayılmasının ardından Trump’ın kampanya ekibi de bu fırsatı kaçırmadı.

Trump’ın kampanya ekibi, Biden’ın "Trump 2024" yazılı şapkayı taktığı anları "Desteğin için teşekkürler Joe" açıklaması ile sosyal medya hesabından yayınladı. Fotoğraf sosyal medyada kısa sürede viral olurken Beyaz Saray Sözcüsü Andrew Bates de açıklamasında, “Başkan Biden, Trump destekçisine bir jest olarak şapka verdikten sonra Başkan’ın da kendi şapkasını takmasını söyledi. Başkan da kısa bir süre şapkayı taktı” dedi.