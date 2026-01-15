Trump yönetiminin durumu yakından izlediğini ve “tüm seçeneklerin masada” olduğunu söylediğini belirtti.

Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a, protestoculara yönelik baskı ve ölümlerin sürmesi hâlinde “ciddi sonuçlar” olacağı uyarısını ilettiğini aktardı. Trump’a göre İran yönetimi “infazların durduğu” bilgisini Washington’a iletti, bu nedenle idamlar ertelendi. Ancak Trump’ın bu bilginin doğruluğunu bağımsız olarak teyit etmediği de rapor edildi.

Bu açıklama, İran’da Aralık 2025’ten bu yana süren ve ekonomik sorunlardan siyasi taleplere dönüşen protestoların ardından geldi. Ülkede güvenlik güçlerinin müdahalesiyle yüzlerce sivil ve güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi, on binlerce kişi gözaltına alındı. Uluslararası insan hakları grupları protestolara yönelik sert baskıyı sert bir şekilde eleştiriyor.

Trump’ın açıklamasında, idam planlarının durdurulduğuna dair bilgiye rağmen, ABD’nin İran’a karşı olası tüm politik ve diplomatik seçenekleri değerlendirmeye devam ettiği vurgulandı.