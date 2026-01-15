Düzenlemeyle birlikte en düşük emekli maaşı 20 bin TL’ye yükseltilirken, yaklaşık 4,9 milyon emeklinin uygulamadan faydalanması öngörülüyor.

Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri Komisyon’da tamamlandı. Teklifin ilk imza sahibi AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, düzenlemenin detaylarını paylaştı.

Gülsoy, teklifin temel amaçlarından birinin hukuk devleti ilkesinin güçlendirilmesi olduğunu belirterek, aday memurların güvencesine ilişkin belirsizliklerin giderildiğini ifade etti. Yeni düzenlemeyle aday memurların ilişiğinin kesilmesi, yalnızca disiplin cezalarına bağlanacak.

En düşük emekli maaşına ilişkin düzenlemeye de değinen Gülsoy, 2019 yılında bin TL ile başlayan alt sınır uygulamasının sosyal güvenlik açısından önemli bir koruma mekanizmasına dönüştüğünü söyledi. Temmuz 2025’te 16 bin 881 TL olan en düşük emekli aylığının, yüzde 18,48 oranında artırılarak 20 bin TL’ye çıkarılacağını kaydeden Gülsoy, düzenlemeden yararlanan emekli sayısının 4 milyon 917 bine yükseleceğini aktardı. Düzenlemenin 2026 yılı maliyetinin ise 110,2 milyar TL olduğu belirtildi.

Gülsoy ayrıca, istihdamı desteklemek amacıyla işverenlere yönelik teşviklerin sürdüğünü vurgulayarak, 2025’in ilk 10 ayında yaklaşık 358,8 milyar TL teşvik desteği sağlandığını, 2004-2025 Ekim döneminde toplam teşvik tutarının ise 1 trilyon 345 milyar TL’ye ulaştığını ifade etti.

Türkiye Varlık Fonu’na ilişkin denetim mekanizmalarına da değinen Gülsoy, Fon’un bağımsız denetim, Devlet Denetleme Kurulu ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu denetimine tabi olduğunu belirterek, “Türkiye Varlık Fonu denetimsizdir” iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin ardından maddelere geçilirken, en düşük emekli maaşının 20 bin TL’ye çıkarılmasını öngören madde kabul edildi. Komisyon Başkanı Mehmet Muş, görüşmelerin tamamlanmasının ardından birleşimi kapattı. Kanun teklifinin önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi bekleniyor.