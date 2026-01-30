Yenilenebilir enerji alanında 2018 yılından bu yana elektrik üretimi yaparak faaliyet gösteren Best Brands Grup Enerji, halka arz için geri sayıma başladı. Sürkit Holding bünyesinde büyümesini sürdüren şirketin halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.

Global Menkul Değerler liderliğinde yapılacak halka arzda pay başına satış fiyatı 14,70 TL olarak belirlenirken, 38.205.000 TL nominal değerli pay sermaye artırımı, 16.373.570 TL nominal değerli pay ortak satış olmak üzere toplam 54.578.570 TL nominal değerli payın satışı gerçekleştirilecek. Halka arz büyüklüğünün yaklaşık 802 milyon 305 bin TL’ye ulaşması hedefleniyor. Halka arz sonrası halka açıklık oranının ise yüzde 29 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.