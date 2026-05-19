Başkan Serdal Adalı, ayrılık kararının mürekkebi kurumadan yönetim kurulunu olağanüstü toplantıya çağırırken, masaya gelen sürpriz bir isim siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı: Arda Turan!

Başkan Adalı ‘Yabancı’ Diyor: İşte Masadaki 3 Aday

Kulislerden sızan ilk bilgilere göre Başkan Serdal Adalı, yeni dönemde takımın başına mutlak suretle yabancı bir ekol getirmek istiyor. Adalı’nın listesinin ilk sıralarında şu isimlerin yer aldığı iddia ediliyor:

Razvan Lucescu (PAOK)

Oliver Glasner (Crystal Palace’tan ayrılması beklenen)

Dino Toppmöller (Eintracht Frankfurt)

Daha önce deneyimli çalıştırıcı Şenol Güneş ile kesinlikle çalışmayacağını net bir dille ifade eden Adalı'nın, Avrupa pazarında temaslarını hızlandırdığı belirtiliyor.

Yönetimden Sürpriz Hamle: "Rotayı Ukrayna'ya Çevirelim"

Başkanın yabancı teknik direktör ısrarına karşılık, yönetim kanadından alternatif bir hamle geldi. İdarecilerin büyük çoğunluğunun yerli ve dinamik bir hocayla yola devam edilmesini savunduğu ve Serdal Adalı’ya Arda Turan ismini sunduğu öğrenildi.

Ukrayna devi Shakhtar Donetsk’in başında rüya gibi bir sezon geçiren genç teknik adam, hem lig şampiyonluğuna ulaşmış hem de takımı UEFA Konferans Ligi’nde yarı finale kadar taşıyarak Avrupa’da adından söz ettirmişti. Turan’ın bu yükselen grafiği, Beşiktaş yönetiminin iştahını kabartmış durumda.

Taraftar Heyecanlı Ama Arda Turan'ın Gözü "Devler Ligi"nde

Şenol Güneş kapısının kapalı olduğu Beşiktaş’ta, Arda Turan isminin gündeme gelmesi siyah-beyazlı taraftarlar arasında da sosyal medyada büyük bir merak ve heyecan dalgası yarattı. Ancak bu transfer hamlesinin önünde çok ciddi bir engel var.

Gelecek sezon Shakhtar Donetsk ile UEFA Şampiyonlar Ligi’nde boy göstermeye hazırlanan ve kendini "Devler Ligi" arenasında kanıtlamak isteyen Arda Turan’ın, Ukrayna ekibinden ayrılmaya şu aşamada sıcak bakmadığı gelen bilgiler arasında.

Beşiktaş yönetiminin yerli ısrarını sürdürüp sürdürmeyeceği ve Serdal Adalı'nın Arda Turan hamlesine ikna olup olmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.