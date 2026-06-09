Davanın Gerekçesi: 2021 Yılındaki Sosyal Medya Paylaşımları

Süleyman Soylu tarafından açılan manevi tazminat davası, Özgür Özel’in 2021 yılının Ekim ve Aralık aylarında yaptığı paylaşımları kapsıyor. Mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar vererek şu detayları paylaştı:

İhlal Edilen Tarihler: Özel'in 22 Ekim, 3 Aralık ve 8 Aralık 2021 tarihlerindeki paylaşımları inceleme altına alındı.

Mahkeme Kararı: Söz konusu paylaşımlarda yer alan ifadelerin, Süleyman Soylu’nun kişilik haklarını ihlal ettiği sonucuna varıldı. Mehmet Akif Ersoy İddianamesi Mahkemeden Döndü! Şimdi Ne Olacak? İçeriği Görüntüle

Faiz Kararı: Belirlenen 20 bin liralık tazminat, dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödenecek.

Karşı Davaya Red: Özgür Özel’in süreç kapsamında Süleyman Soylu’ya açtığı karşı davanın ise mahkeme tarafından reddedildiği öğrenildi.

Soylu Üçüncü Davayı da Kazandı

Bu kararla birlikte Süleyman Soylu, Özgür Özel’e karşı son dönemde açtığı hukuk mücadelelerinde üçüncü kez haklı bulunmuş oldu. Geçtiğimiz günlerde sonuçlanan diğer iki ayrı manevi tazminat davasında da mahkemeler yine Özel'in tazminat ödemesine hükmetmişti. Ankara 40. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin bu son kararı, iki siyasi isim arasındaki yargı sürecine bir yenisini daha ekledi.