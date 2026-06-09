atırımcıların risk iştahı artarken, petrol fiyatlarındaki sert düşüş enflasyon endişelerini hafifletti. Piyasalar şimdi çarşamba günü açıklanacak kritik ABD enflasyon verisine odaklandı.

İşte piyasaları hareketlendiren öne çıkan gelişmeler ve satır başları:

Endekslerde Yapay Zekâ Dopingi

Yayap zekâ sektörüne yönelik dipten alım eğiliminin ikinci güne taşınmasıyla küresel endeksler yönünü yukarı çevirdi. Piyasa öncesi işlemlerde Marvell Technology ve Micron Technology gibi yarı iletken devlerinin güçlü performans göstermesi borsaları sırtladı.

S&P 500 Vadeli Kontratları: %0,4 yükseldi.

Nasdaq 100 Vadeli Kontratları: %0,7 artış kaydetti.

Avrupa Stoxx 600 Endeksi: %0,4 değer kazandı.

AI Dünyasında Dev Adımlar: OpenAI Halka Arz Yolunda

Yapısal gelişmeler de teknoloji dünyasındaki iştahı canlı tutuyor. Yapay zekâ lideri OpenAI’ın gizli halka arz (IPO) başvurusu yapması ve SpaceX'in hisse satışına gelen güçlü talep, sektöre nakit akışının sürdüğünü gösteriyor. Diğer yandan Elon Musk’ın yapay zekâ şirketi xAI, Grok ekibini güçlendirmek için SpaceX Starlink’ten üst düzey yönetici transfer ederek kurumsallaşma adımlarını hızlandırdı.

Analist Uyarısı: Citi stratejistleri, teknoloji hisselerindeki yukarı yönlü pozisyonların hâlen çok yoğun olduğu konusunda uyarıyor. Son satışların piyasayı sadece kısmen rahatlattığını belirten uzmanlar, AI temasının güçlü kalmasına rağmen kısa vadede oynaklığın (volatilite) sürebileceğini ifade ediyor.

Orta Doğu’da Gerilim Azaldı, Petrol Çakıldı

Enerji piyasaları, Orta Doğu'dan gelen uzlaşı sinyalleriyle rahat bir nefes aldı. İsrail ve İran’ın karşılıklı saldırıları sonlandırma konusunda anlaşmaya varması ve ABD Başkanı Trump’ın İran ile bir barış anlaşmasının neredeyse tamamlandığını açıklaması arz riskini ortadan kaldırdı. Risk priminin düşmesiyle petrol fiyatlarında sert geri çekilmeler yaşandı:

Brent Petrol: %1,5 düşüşle 93 dolar/varil seviyesinin altına indi.

WTI Petrol: %2,1 kayıpla 89,39 dolar seviyesine geriledi.

Petrol fiyatlarındaki bu gevşeme, küresel enflasyon ve faiz beklentilerini olumlu etkileyerek genel piyasa yükselişini destekledi.

Dolar Zayıfladı, Tahvil Faizleri Geriledi

Piyasalarda risk iştahının artmasıyla güvenli liman olan ABD doları güç kaybetti, tahvil piyasalarında ise sınırlı alımlar görüldü. ABD faiz artışı beklentileri bir miktar zayıflarken, paritelerde hareketlilik yaşandı:

Finansal Enstrüman Son Durum / Değişim Bloomberg Dolar Spot Endeksi %0,3 geriledi Euro / Dolar (EUR/USD) %0,3 artışla 1,1570 Sterlin / Dolar (GBP/USD) %0,5 artışla 1,3401 ABD 10 Yıllık Tahvil Faizi 2 baz puan düşüşle %4,54 İngiltere 10 Yıllık Tahvil Faizi 2 baz puan düşüşle %4,92 Almanya 10 Yıllık Tahvil Faizi %3,06 (Yatay)

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Piyasanın Gözü Çarşamba Gününde

Küresel piyasalarda genel görünüm, "AI rallisinde toparlanma + petrol fiyatlarında gevşeme + ABD enflasyon verisi öncesi temkinli iyimserlik" ekseninde şekilleniyor. Yatırımcılar, çarşamba günü açıklanacak olan ABD enflasyon verisi gelene kadar bu pozitif havayı korumaya çalışacak.