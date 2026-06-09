Morgan Stanley: "İç Talepteki Yavaşlama Sabit Tutma Alanı Yaratıyor"

Morgan Stanley ekonomisti Georgi Deyanov ve stratejist Arnav Gupta tarafından hazırlanan 8 Haziran tarihli raporda, Türkiye ekonomisinde gözlenen son dinamikler masaya yatırıldı. Raporda öne çıkan başlıklar şunlar oldu:

Büyümede İvme Kaybı: Nisan ayındaki PPK toplantısının ardından büyüme dinamiklerinde yavaşlama sinyalleri güçlendi. Yılın ilk çeyreğine ilişkin veriler özel tüketimde yatay bir seyir, ihracatta daralma ve dayanıklı tüketim malları talebinde zayıflama olduğunu gösteriyor.

Faiz Beklentisi: Küresel enerji emtia fiyatlarındaki artışa ve piyasalardaki oynaklığa rağmen TCMB'nin politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor. Kurum, %40'a yakın bir faiz oranının Merkez Bankası'na enflasyon yönetiminde daha rahat bir hareket alanı sağlayabileceğini de not ediyor.

Gevşeme Ne Zaman Başlayacak? Manşet enflasyondaki düşüş eğiliminin netleşmesiyle birlikte TCMB’nin 2026'nın dördüncü çeyreğinde temkinli bir faiz indirim döngüsüne girebileceği tahmin ediliyor. Bu doğrultuda faizin ilk etapta 200 baz puanlık indirimle %35'e, 2027 sonunda ise kademeli olarak %27,50'ye çekilmesi bekleniyor.

Yatırım Stratejisi: Morgan Stanley, Türk lirasında kontrollü değer kaybının süreceği ve reel faizlerin cazibesini koruyacağı öngörüsüyle, 3 ay vadeli USD/TRY carry pozisyonlarında (düşük faizli para biriminden borçlanıp yüksek faizli para birimine yatırım yapma stratejisi) kısa yönlü duruşunu koruyor.

Goldman Sachs: "Faiz Artışı Yerine Makroihtiyati Tedbirler"

Faizlerde değişiklik beklemeyen bir diğer küresel dev Goldman Sachs ise yayımladığı 5 Ericsson tarihli notta para politikasının araç setine dikkat çekti.

Goldman Sachs analistlerine göre, TCMB politika faizini doğrudan artırmak yerine kredi büyümesini dizginleyecek makroihtiyati adımlara ve likidite yönetimine odaklanacak. Banka, piyasada ciddi ve keskin bir dolarizasyon (yabancı paraya yönelim) baskısı oluşmadığı müddetçe politika faizinde yeni bir artış adımı öngörmüyor.

Piyasa Konsensüsü Ne Diyor?

Yurt içi piyasalarda da beklentiler küresel bankalarla paralellik gösteriyor. Yapılan beklenti anketlerinde ekonomistlerin medyan tahmini, TCMB'nin bu haftaki toplantıda sıkı duruş mesajını yineleyerek politika faizini %37 seviyesinde sabit tutacağı yönünde şekilleniyor.