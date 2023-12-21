Beşiktaş öne geçtiği maçta Alanyaspor'a mağlup oldu.

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu.

Maçtan Dakikalar

9. dakikada Cenk Tosun’un kullandığı serbest vuruşta barajdan seken top ceza sahası içinde Omar Colley’in önüne düştü. Colley’in altıpas önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Hakem Ümit Öztürk tarafından, Colley’in rakibine faul yaptığı gerekçesiyle gol verilmedi ancak VAR uyarısının ardından yapılan inceleme sonrasında gol geçerlilik kazandı. 1-0

30. dakikada Efecan’ın pasında ceza sahası dışı sol tarafından topu alan Balkovec’in sert şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

34. dakikada ceza yayının gerisinden Chamberlain’in pasında Muleka, ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluştu. Rakibinden sıyrılıp vuruşunu yapan Muleka’nın şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya gitti.

38. dakikada sağ taraftan Oğuz Aydın’ın ön direğe yaptığı ortada Amartey’den topu kapan Yusuf Özdemir, altıpasın içinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

53. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Hadziahmetovic'in yaptığı ortada savunmanın uzaklaştıramaması sonucunda meşin yuvarlak ceza yayındaki Demir Ege Tıknaz’ın önüne düştü. Demir Ege’nin sert vuruşunda top az farkla dışarıya çıktı.

70. dakikada sağ taraftan Semih Kılıçsoy’un penaltı noktasına doğru çevirdiği topa Hadziahmetovic’in vuruşunda savunmaya da çarpan meşin yuvarlak direğin yanından kornere gitti.

79. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafından Masuaku'nun kullandığı serbest vuruşta kaleye giden meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul güçlükle çeldi.

87. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Oğuz Aydın'ın ortasında kale önünde Jeanvier meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 1-2

90. dakikada atılan geri pası kontrol edemeyen Mert Günok'un ayağından açılan top ceza sahası dışı sağ çaprazındaki Carlos Eduardo'nun önüne düştü. Eduardo'nun ceza sahası dışı sağ tarafından bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-3

Hakemler: Ümit Öztürk, Murat Tuğberk Curbay, İbrahim Bozbey

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Amartey, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic (Tayfur Bingöl dk. 71), Salih Uçan, Chamberlain (Demir Ege Tıknaz dk. 47), Muleka (Rebic dk. 63), Semih Kılıçsoy (Rashica dk. 71), Cenk Tosun

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Tayyip Talha Sanuç, Zainutdinov, Emirhan Delibaş, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Serkan Emrecan Terzi

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Augusto, Lima, Aliti, Balkovec, Oğuz Aydın, Fer (Janvier dk. 80), Richard, Yusuf Özdemir (Carlos Eduardo dk. 66), Efecan Karaca (Fatih Aksoy dk. 80), Novais (Cordova dk. 85)

Yedekler: Yavuz Aygün, Furkan Bayır, Sisto, Emirhan Çavuş, Eren Altıntaş, Hadergjonaj

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: Colley (dk. 9) (Beşiktaş), Yusuf Özdemir (dk. 38), Janvier (dk. 87), Carlos Eduardo (dk. 90) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Masuaku, Semih Kılıçsoy, Colley (Beşiktaş), Efecan Karaca, Janvier (Alanyaspor)