Küresel petrol piyasalarındaki dalgalanma, döviz kurundaki hareketlilik ve ÖTV artışları, pompa fiyatlarını yukarı yönlü etkilemeye devam ediyor.

Art arda gelen fiyat değişimleri nedeniyle sürücüler, “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin kaç TL?”, “LPG fiyatları güncel mi?” sorularına yanıt arıyor. İşte 26 Ocak 2026 Pazartesi günü itibarıyla büyükşehirlerde güncel akaryakıt fiyatları…

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 54,10 TL

Motorin: 57,34 TL

LPG: 29,29 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 53,92 TL

Motorin: 57,16 TL

LPG: 28,69 TL

Ankara

Benzin: 55,00 TL

Motorin: 58,42 TL

LPG: 29,17 TL

İzmir

Benzin: 55,27 TL Honda ve Aston Martin Aramco, Formula 1’de 2026 Sezonu için Güçlerini Birleştiriyor İçeriği Görüntüle

Motorin: 58,69 TL

LPG: 29,09 TL

Benzine yapılması beklenen zamla birlikte fiyatların şehir bazında yeniden güncellenmesi beklenirken, motorin ve LPG tarafında ise şimdilik yeni bir artış öngörülmüyor.