Ateşkes İçin İlk Adım

Trump, yaptığı açıklamada, görüşmede enerji ve altyapı hedeflerine yönelik derhal bir ateşkes konusunda mutabakata varıldığını ifade etti. Sürecin nihai amacının kalıcı bir barış anlaşması olduğuna dikkat çeken Trump, "Tüm enerji ve altyapı hedeflerine yönelik derhal bir ateşkes üzerinde anlaştık. Bu süreçte tam bir ateşkes ve nihayetinde Rusya ile Ukrayna arasındaki bu korkunç savaşın sona ermesi için hızla çalışacağımızı taahhüt ettik." dedi.

"Bu Savaş Benim Dönemimde Başlamazdı"

Trump, başkanlığı döneminde böyle bir savaşın asla başlamayacağını yineleyerek, "Barış anlaşmasının birçok maddesi tartışıldı. Hem Başkan Putin hem de Başkan Zelenskiy bu savaşın sona ermesini istiyor. Bu süreç şimdi tam olarak başladı ve umarım, insanlık adına, bu işi başaracağız." ifadelerini kullandı.

Trump’ın açıklamalarının ardından, Rusya ve Ukrayna'dan gelecek resmi tepkiler merakla bekleniyor. Barış sürecinin nasıl ilerleyeceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Zelenskiy’den Trump - Putin görüşmesi yorumu

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan telefon görüşmesi ile ilgili olarak Trump ile konuşmak istediğini belirterek, "Ukrayna olmadan yapılan müzakerelerin hiçbir faydasının olmayacağını düşünüyorum" dedi. Enerji altyapısına yönelik saldırıların 30 gün süreyle durdurulması çabalarına sıcak baktıklarını söyleyen Zelenskiy, "İstikrarlı ve adil bir barışa yol açacak her türlü öneriyi destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.