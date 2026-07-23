Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yapımı devam eden yeni mezarlık alanı, kademe hizmet binası ve cami çevre düzenleme çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, ilçenin ihtiyaçlarına yönelik yatırımların kararlılıkla sürdüğünü söyledi.

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, ilçede yapımı devam eden yeni mezarlık alanı, kademe hizmet binası ve cami çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyerek projelerde gelinen son durum hakkında bilgi aldı.

Başkan Ulutaş, ilçenin önemli ihtiyaçlarından birini karşılayacak 88 dönümlük yeni mezarlık alanındaki çalışmaları inceledi. Proje kapsamında gasilhane, morg, otopark, cami ve mevlit salonunun yanı sıra aile mezarlığı, şehitlik ve gazi mezarlık alanlarının yer alacağını belirten Ulutaş, bilgisayar destekli kayıt sistemi ile 7 gün 24 saat Kur'an-ı Kerim okuma sistemi bulunan modern bir mezarlık alanının Akçadağ'a kazandırılacağını ifade etti.

Daha sonra yapımı devam eden yeni Kademe Hizmet Binası'nda incelemelerde bulunan Ulutaş, belediyenin hizmet kapasitesini artıracak yatırımın son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Yeni hizmet binasının belediye hizmetlerinin daha etkin ve modern şartlarda yürütülmesine katkı sağlayacağını kaydeden Ulutaş, çalışmaları yakından takip ettiklerini söyledi.

Başkan Ulutaş, son olarak Levent Mahallesi'nde yürütülen cami çevre düzenleme çalışmalarını da inceledi. Vatandaşların daha düzenli ve nezih ortamlarda ibadet edebilmeleri amacıyla çevre düzenleme çalışmalarının sürdürüldüğünü belirten Ulutaş, ilçenin ihtiyaçlarını gözeten yatırımları hayata geçirmeye devam edeceklerini kaydetti.